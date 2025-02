Tragedia nella notte sulla pista da sci, travolto mentre camminava: “È grave”

Il tragico incidente si è consumato nella notte tra sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025. Intorno alle 2 di notte, un ragazzo di 36 anni è stato travolto mentre camminata sulla pista da scii. Dopo le prime cure da parte della croce bianca e del team medico d’urgenza, l’uomo è stato trasportato in ambulanza nel capoluogo. Cosa gli è successo? (Continua dopo le foto)

Incidente in Val Badia, travolto da un gatto delle nevi

Paura sulla pista da sci a La Villa in Val Badia, Alto Adige. Erano le 2 di notte circa quando un uomo di 36 anni si trovava su una pista da sci chiusa. A quell’ora, come ogni notte, un veicolo cingolato, un gatto delle nevi stava preparando la pista per l’apertura degli impianti della mattina seguente. L’autista però non ha visto il 36enne e lo ha preso in pieno. (Continua dopo le foto)

Perché l’uomo si trovava sulla pista da sci di notte

Stando alle prime informazioni, il 36enne italiano pare stesse camminando sulla pista da sci di notte. Le piste sono sempre chiuse con il buio. Cosa ci faceva lì l’uomo? Resta ancora da chiarire il motivo per cui il 36enne fosse in giro per la pista chiusa, come anche da capire come abbia fatto a non accorgersi del mezzo cingolato. L’uomo è stato subito soccorso dalla croce bianca di Brunico ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Bolzano. Come sta?

