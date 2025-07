Tragedia in montagna, precipita e muore davanti agli occhi di un amico: chi era la vittima – È scivolato su un sentiero sul gruppo della Marmolada e, dopo una caduta di circa 40 metri, è deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate. La vittima dell’incidente avvenuto sabato 19 luglio in Val di Fassa era una persona molto stimata. Di seguito tutti i dettagli su questa triste vicenda.

Tragedia in montagna, precipita e muore davanti agli occhi di un amico: chi era la vittima

Una giornata d’estate, un’escursione sulle amate montagne, e poi il silenzio tragico di una caduta. Si è spento così, a 81 anni, Gabriello Della Giusta, professore in pensione originario di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. Il suo cuore si è fermato in ospedale dopo una rovinosa caduta di circa 40 metri, avvenuta lungo un sentiero nei pressi del rifugio Viel dal Pan, nella zona del Passo Fedaia, sul gruppo dolomitico della Marmolada. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di sabato 19 luglio, in Val di Fassa, di fronte agli occhi di un amico che era in escursione con lui e che, sotto shock, ha immediatamente dato l’allarme.

La caduta sul sentiero, l’intervento del Soccorso alpino

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, Gabriello Della Giusta stava percorrendo un tratto del sentiero nei pressi del rifugio, in una zona panoramica molto frequentata dagli escursionisti. Intorno a mezzogiorno, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio, scivolando e finendo nel vuoto per una quarantina di metri, dentro un canalone. L’amico che era con lui ha subito contattato il 112, con l’aiuto di alcuni escursionisti di passaggio. La macchina dei soccorsi si è attivata in pochi minuti: da Canazei si è alzato in volo l’elisoccorso, con a bordo un tecnico e il personale sanitario, mentre squadre di terra sono partite dalla stazione del Soccorso Alpino dell’Alta Val di Fassa. Dopo un rapido sorvolo dell’area, il corpo del professor Della Giusta è stato individuato all’interno del canalone. I soccorritori si sono calati con il verricello per raggiungerlo e, una volta stabilizzato, l’escursionista è stato imbarcato e trasportato d’urgenza a Canazei, dove è stato sottoposto alle prime cure. In seguito, l’elicottero lo ha trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento, ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Nonostante gli sforzi dei medici, Gabriello Della Giusta è morto poche ore dopo il ricovero, a causa delle lesioni riportate.

