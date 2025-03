Tragedia in Italia, un uomo è stato investito dal treno sui binari

Nella mattinata di oggi, lunedì 10 marzo 2025, un uomo di 37 anni è stato investito da un treno. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), il tragico incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 10:00 di questa mattina. Come è successo? (Continua dopo le foto)

Milano, 37enne morto investito dal treno in corsa

Questa mattina, lunedì 10 marzo, un uomo di 37 anni ha perso la vita dopo essere stato investito sui binari. Il tragico incidente si è verificato all'altezza dell'incrocio tra via Imbonati e via Valeggio, a Milano. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, la vittima sarebbe di un 37enne di origine albanese. La sua identità rimane, però, al momento ancora sconosciuta.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza e un’auto medica poco prima delle 10. I soccorritori purtroppo, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 37enne. I vigili del fuoco hanno atteso che Rfi si occupasse di interrompere il servizio di corrente elettrica per poter intervenire con la messa in sicurezza. Sul posto anche gli agenti della Polfer e il personale di Rfi. Com’è potuto succedere?

