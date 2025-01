Home | Tragedia in ospedale in Italia: parenti furiosi, cosa è successo

Un episodio drammatico ha scosso la comunità di Massafra e l’intera provincia di Taranto. Un uomo di 73 anni, in procinto di essere dimesso dall’ospedale, ha perso la vita a seguito di una caduta accidentale da una barella. Le circostanze dell’incidente hanno portato all’apertura di un’indagine che coinvolge il personale sanitario dell’ospedale.

Tragedia in ospedale

Il 15 gennaio scorso, il 73enne si era recato all’ospedale San Pio di Castellaneta a causa di un malore. Dopo aver effettuato gli accertamenti necessari, i medici avevano stabilito che le sue condizioni erano stabili e avevano predisposto le dimissioni. Mentre attendeva l’arrivo del figlio per tornare a casa, l’uomo è caduto dalla barella su cui era adagiato, riportando lesioni che si sono rivelate fatali. (continua dopo la foto)

Aperta un’indagine

A seguito dell’accaduto, la procura di Taranto ha avviato un’indagine per fare luce sulle responsabilità dell’incidente. Tre medici e un infermiere dell’ospedale sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di colpa medica e omissione di custodia. Il pubblico ministero Rosalba Lopalco ha disposto l’autopsia sul corpo del defunto per determinare con precisione le cause del decesso. Gli indagati avranno la possibilità di nominare consulenti di parte per assistere all’esame autoptico.

