Tragedia in Italia, Thomas muore mentre lavora: schiacciato dal camion

Un nuovo e drammatico incidente sul lavoro si è verificato in Italia. Un ragazzo ha perso la vita rimanendo schiacciato sotto un camion. Dopo che un suo collega ha lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i tecnici dello Spisal per ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente.

Padova, tragedia sul lavoro: morto un 35enne

Thomas Gobbi, un camionista di 35 anni originario di Merlara, in provincia di Padova, è una vittima di un nuovo incidente sul lavoro in Italia, avvenuto poco dopo le 13 di lunedì 24 febbraio 2025, mentre percorreva una strada sterrata tra i campi di Villa Bartolomea e Castagnaro, all’altezza della frazione di Carpi nel Veronese. Come riportato da The social post, il 25enne stava guidando il camion per scaricare il contenuto del mezzo al consorzio locale quando una spia sul cruscotto ha segnalato un presunto guasto agli ammortizzatori. Mentre controllava il danno al mezzo, la cabina si è improvvisamente abbassata, schiacciandolo e uccidendolo sul colpo.

