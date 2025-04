Home | Tragedia in Italia, morto così in uno schianto tremendo: lo conoscevano tutti

Questa mattina c’è stato un tragico incidente nel nostro paese. Il sinistro si è verificato intorno alle 8:00, quando un pick-up, presumibilmente non rispettando un segnale di stop, ha impattato violentemente contro una Volkswagen Passat. Il bilancio purtroppo è di un morto. La persona scomparsa era molto conosciuta nel paese. (Continua…)

Tragico incidente, c’è un morto

Tragico incidente avvenuto stamattina nel nostro paese. L’impatto tra un pick-up e una Volkswager Passat è stato così violento che l’automobile è finita contro un albero nella piazzetta centrale del paese. Nonostante l’intervento tempestivo del personale medico del 118, purtroppo per un uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità locali, tra cui i Carabinieri di Rotello e il nucleo radiomobile di Larino, sono intervenute per eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)