Tragedia in Italia, albero crolla per il vento e travolge alcune persone

Una giornata di forte vento si è trasformata in tragedia a Roma, dove un albero è crollato all’interno del parco Livio Labor, nel quartiere Colli Aniene, travolgendo alcune persone. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, e a perdere la vita è stata un’architetta di 45 anni residente in piazza Bologna. La donna si trovava seduta su una panchina insieme a un’amica e ai suoi tre figli piccoli, che fortunatamente sono rimasti illesi.

Albero crolla per il vento e travolge alcune persone

Tragedia questa mattina a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, il forte vento che sta imperversando sulla capitale potrebbe essere stato una delle cause principali del crollo. L’albero, un platano cipressino alto circa 25 metri, è precipitato improvvisamente, colpendo in pieno la panchina su cui si trovavano due donne. Francesca Ianni è morta sul colpo, mentre l’amica, gravemente ferita, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Umberto I, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. La donna aveva accompagnato i suoi figli al parco per trascorrere un momento di serenità. I tre bambini, rimasti illesi, sono stati affidati ai familiari e si trovano sotto choc per quanto accaduto.

I testimoni presenti sul posto hanno raccontato momenti di puro terrore:

“La donna si trovava seduta su una panchina, stava guardando i figli giocare quando abbiamo sentito un forte boato e poi le grida dei bambini”, ha dichiarato un testimone. Nonostante il dramma, si è evitata una strage: l’albero è crollato a pochi passi dall’area giochi frequentata dai piccoli.

