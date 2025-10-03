La Roma esce malconcia dalla sfida di Europa League contro il Lille, sconfitto per 1-0 all’Olimpico in una gara segnata da un episodio destinato a restare negli annali: i giallorossi hanno infatti sbagliato tre calci di rigore consecutivi, due con Dovbyk e uno con Soulé.

Un crollo che ha fatto infuriare i tifosi, già delusi dalla prestazione complessiva, e che ha trovato eco anche nelle parole di un simbolo della storia romanista.

L’audio virale di Totti

Protagonista, suo malgrado, Francesco Totti, la cui voce è stata registrata in un audio diventato rapidamente virale su X. L’ex capitano ha commentato con ironia la serata storta dei giallorossi:

“Dai oh è uno scherzo… non scherziamo dai. A me rompevano il c…o che facevo gol su rigore. ‘Vabbè solo su rigore, è facile tirare i rigori’. Non è mai successo nella storia del calcio sbagliare tre rigori uno dietro l’altro. Solo la Roma riesce a fare queste cose”.

La reazione dei tifosi

Le parole, seppur dette in tono scherzoso, hanno alimentato il malumore della tifoseria, che sui social si è divisa tra chi ha colto l’ironia dell’ex numero 10 e chi ha visto nelle sue frasi l’ennesima prova del distacco ormai evidente tra Totti e la società.

Una ferita ancora aperta

Il ko contro il Lille non è solo una battuta d’arresto sul piano sportivo, ma anche un campanello d’allarme per la squadra di De Rossi, incapace di trasformare tre occasioni dagli undici metri e ancora una volta al centro delle ironie del proprio stesso mito. Un episodio che rischia di pesare non solo sul cammino europeo, ma anche sul morale del gruppo giallorosso.