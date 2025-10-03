x

x

Vai al contenuto

Totti ironizza sulla Roma dopo la sconfitta col Lille: “Solo noi possiamo sbagliare tre rigori di fila”

totti

La Roma esce malconcia dalla sfida di Europa League contro il Lille, sconfitto per 1-0 all’Olimpico in una gara segnata da un episodio destinato a restare negli annali: i giallorossi hanno infatti sbagliato tre calci di rigore consecutivi, due con Dovbyk e uno con Soulé.

Un crollo che ha fatto infuriare i tifosi, già delusi dalla prestazione complessiva, e che ha trovato eco anche nelle parole di un simbolo della storia romanista.

L’audio virale di Totti

Protagonista, suo malgrado, Francesco Totti, la cui voce è stata registrata in un audio diventato rapidamente virale su X. L’ex capitano ha commentato con ironia la serata storta dei giallorossi:

“Dai oh è uno scherzo… non scherziamo dai. A me rompevano il c…o che facevo gol su rigore. ‘Vabbè solo su rigore, è facile tirare i rigori’. Non è mai successo nella storia del calcio sbagliare tre rigori uno dietro l’altro. Solo la Roma riesce a fare queste cose”.

La reazione dei tifosi

Le parole, seppur dette in tono scherzoso, hanno alimentato il malumore della tifoseria, che sui social si è divisa tra chi ha colto l’ironia dell’ex numero 10 e chi ha visto nelle sue frasi l’ennesima prova del distacco ormai evidente tra Totti e la società.

Una ferita ancora aperta

Il ko contro il Lille non è solo una battuta d’arresto sul piano sportivo, ma anche un campanello d’allarme per la squadra di De Rossi, incapace di trasformare tre occasioni dagli undici metri e ancora una volta al centro delle ironie del proprio stesso mito. Un episodio che rischia di pesare non solo sul cammino europeo, ma anche sul morale del gruppo giallorosso.

Argomenti

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO