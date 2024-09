Totò Schillaci ricoverato, il commovente messaggio di Roberto Baggio

Totò Schillaci si è presentato in pronto soccorso nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre 2024. Poi è arrivato il ricovero e ora tutti i tifosi sono in ansia per le condizioni dell’ex calciatore che ha fatto sognare gli italiani nelle Notti magiche di Italia ’90. La notizia del ricovero continua a richiamare le reazioni di tutto il mondo del calcio, dagli ex calciatori agli addetti ai lavori, fino ai tifosi, che cercano di stargli vicino con dei messaggi d’affetto sui social. Tra questi c’è anche quello di Roberto Baggio, suo partner nelle Notti magiche di Italia ’90. Il messaggio dell’ex calciatore per Schillaci ha commosso tutti. (Continua dopo le foto)

La lotta di Schillaci contro il tumore al colon

Le condizioni di salute dell’ex calciatore si sono aggravate e per lui è arrivato il ricovero in ospedale. La famiglia ha fatto sapere che le sue condizioni sono stabili e che un’equipe di medici segue il suo caso. Lo scorso anno, Totò Schillaci aveva rivelato di avere un tumore al colon. “Mi è crollato il mondo addosso, sono caduto in depressione e ho avuto paura di morire. Ho pensato a tutto, ma per fortuna il tumore era circoscritto al colon, non ha intaccato altri organi ed è stato rimosso”, le sue parole. La diagnosi è arrivata nel 2022. L’ex calciatore si è sottoposto a due interventi chirurgici e a radioterapia. Ora, le sue condizioni sono peggiorate. (Continua dopo le foto)

I messaggi d’affetto a Schillaci

Schillaci ricoverato all’ospedale Civico di Palermo nella giornata di ieri, per via di un tumore al colon contro cui lotta da molto tempo. Nonostante la famiglia abbia rassicurato sulle sue condizioni di salute, la notizia ha generato tanta preoccupazione e ha mosso tutti i tifosi che hanno riempito le pagine social di messaggi d’affetto. “Guarisci”, hanno scritto in molti sotto le foto di Schillaci. “Forza Totò, non mollare”, l’incoraggiamento degli utenti. “Forza campione, siamo tutti con te”, hanno scritto altri. Un core azzurro è arrivato da Antonio Benarrivo, ex giocatore del Parma che conosce perfettamente Schillaci. Tra i tantissimi messaggi, non è passato inosservato quello di Roberto Baggio.

