Torna l’obbligo mascherina in Italia: ecco dove

Per chi pensava che l’incubo Covid fosse finito, l’arrivo dell’autunno rimette tutti in riga. In Italia, infatti, torna obbligatorio l’utilizzo delle mascherine. La decisione ovviamente non riguarda tutto il paese. Una regione in particolare ha deciso di usare la prudenza, rendendo nuovamente obbligatorio l’utilizzo della mascherina soprattutto nelle strutture ospedaliere. (Continua…)

Torna l’incubo Covid in Italia

Con l’arrivo dell’autunno ritorna puntuale l’incubo Covid nel nostro paese. La variante Pirola, una delle ultime scoperte dai ricercatori, è arrivata in Italia ed è stata isolata per la prima volta a Brescia. Il virus circola nuovamente con estrema velocità. Per il momento la situazione è ancora sotto controllo, ma sappiamo come possa degenerare da un momento all’altro. Nel frattempo per domani è previsto l’arrivo dei primi lotti di vaccino anti-Covid. La somministrazione potrebbe divenire nuovamente obbligatoria. (Continua…)

Covid in Campania, torna l’utilizzo delle mascherine

La Campania è una delle prime regioni a riutilizzare misure precauzionali per contrastare la diffusione del Covid. Nelle strutture ospedaliere, infatti, è tornato obbligatorio l’utilizzo delle mascherine per chi ci lavora, per i pazienti e per chi visita persone ricoverate. Sono esclusi dall’obbligo della mascherina solo i bimbi inferiori ai 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con la mascherina. “I numeri del Covid restano ampiamente gestibili oggi, c’è un lieve aumento nelle degenze ordinarie, ma assolutamente restiamo a zero per la terapie intensiva”, ha dichiarato il direttore generale per la tutela della salute e coordinatore del sistema sanitario della Campania all’ANSA. (Continua…)

Le istruzioni sui tamponi

Oltre all’utilizzo delle mascherine, cambiano anche le istruzioni sui tamponi. Torna, infatti, l’obbligo del tampone a chi entra nel pronto soccorso con uno stato febbrile o con sintomatologie alle vie respiratorie. Il tampone è inoltre necessario per i pazienti che sono stati al Pronto Soccorso e siano poi ricoverati in reparti degli ospedali e per i parenti che accedono alle strutture sanitarie per far visita ai pazienti