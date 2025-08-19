Torino, buona la prima: la squadra di Baroni avanza in Coppa Italia

Vlasic firma il gol decisivo, Israel salva la porta. Il Torino supera i trentaduesimi di Coppa Italia con una prestazione a due facce contro il Modena: fischi nel primo tempo, applausi nella ripresa. Ora i granata affronteranno il Pisa ai sedicesimi, ma servirà più continuità in vista dell’esordio in campionato contro l’Inter.

🗣️ Il presidente del #Torino Urbano #Cairo ha così parlato al termine del trentaduesimo di #CoppaItalia: "Sono contento per la vittoria e per il secondo tempo, male il primo. Siamo una squadra che deve avere un play. Esterni? Ne abbiamo già abbastanza".#MondoToro #SFT #TorinoFC pic.twitter.com/qsEPnCUekV — Mondo Toro (@MondoToro_net) August 19, 2025

La squadra di Baroni parte lenta e macchinosa. I nuovi esterni Ngonge e Aboukhlal non vengono serviti nel modo giusto, e sono costretti spesso a giocare spalle alla porta. Il Toro costruisce poco, subisce le iniziative del Modena e ringrazia il portiere Israel, decisivo soprattutto su Santoro.

Una traversa di Gerli e gli zero tiri in porta dei granata fotografano un primo tempo da dimenticare. I fischi del pubblico sono inevitabili. Così, nella ripresa Baroni cambia: fuori Aboukhlal, dentro Ilkhan in regia, e modulo trasformato in 4-3-3.

La mossa paga subito. Il turco ruba palla, va alla conclusione e costringe Chichizola alla respinta: sul pallone arriva Vlasic, che insacca il gol partita. Gineitis e Casadei, da costruttori a incursori, trovano più campo, mentre Simeone e il rientrante Zapata, entrambi applauditi, garantiscono peso offensivo nel finale.

La squadra di Sottil, con un 3-5-2 intelligente, regge bene per un’ora grazie anche al talento del giovane Beyuku, esterno destro di 19 anni già seguito da diversi club. Dopo lo svantaggio, però, i gialli non trovano la forza per reagire. Il Torino gestisce il vantaggio e chiude senza rischi, ma dovrà evitare i passaggi a vuoto già dalla prossima gara.

Leggi anche: