Terzo segreto di Fatima. I tre messaggi rivelati dalla Madonna a tre pastorelli nel corso di alcune apparizioni sono ancora oggi oggetto di studio. Non sappiamo, infatti, con chiarezza innanzitutto se veramente siano esistiti ed inoltre quale sia il contenuto e il significato. Adesso arriva un’altra importante rivelazione sul Terzo Segreto di Fatima, quello sicuramente più misterioso. (Continua…)

Leggi anche: Papa Francesco, la decisione su Suor Lucia, la custode del terzo segreto di Fatima

Leggi anche: Papa Francesco, l’irruzione a sorpresa durante la diretta

I tre segreti di Fatima

I Segreti di Fátima sono, secondo la Chiesa cattolica, tre messaggi rivelati dalla Madonna a tre pastorelli nel corso di alcune apparizioni avvenute attorno al 1917 a Fátima, in Portogallo. I tre pastorelli avevano 10, 9 e 7 anni. Secondo la dottrina cattolica, questo fenomeno appartiene alla categoria delle rivelazioni private. Tali segreti sono stati riportati dalla mistica Suor Lúcia attraverso le sue memorie. Come scrive appunto la mistica, nei primi giorni del luglio 1917, la Madre Vergine rivelò ai tre infanti un segreto che “sarebbe stato buono per alcuni e negativo per altri”.I resoconti delle visioni furono pubblicati venti anni dopo gli eventi. (Continua…)

Leggi anche: Fabio Fazio, la chiamata inaspettata di Papa Francesco: accade l’impensabile

Leggi anche: Tragedia al battesimo: crolla tetto della chiesa: bilancio drammatico

Terzo segreto di Fatima: il più misterioso

Il terzo segreto di Fatima è stato rivelato solo nel 2000 e sarebbe il più misterioso. Ancora oggi è oggetto di studio. Non conosciamo ancora per bene il contenuto, né il significato. Nel 2000, l’allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede Joseph Ratzinger, poi divenuto Papa Benedetto XVI, dichiarò che il terzo segreto si riferiva alla Penitenza e al sacrificio dei martiri della Chiesa. (Continua…)

Una nuova rivelazione

Una nuova rivelazione sul terzo segreto di Fatima è contenuto nel libro dello studio Saverio Gaeta, “I segreti di Suor Lucia Fatima, la verità mai detta”. Lo studioso, come riporta anche Antonio Socci, conferma che il segreto non tratta di guerre mondiali bensì di guerre intestine della Chiesa. Lo studioso Gaeta è convinto che ci sia qualcosa di molto importante che non sia stato rivelato.