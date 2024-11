Terribile scontro frontale in Italia, ci sono vittime

Un terribile incidente stradale si è verificato ieri sera, dove due veicoli si sono scontrati frontalmente, causando la morte di due persone. Il sinistro è avvenuto intorno alle 20 in un rettilineo.

Terribile scontro frontale

n impatto devastante in un tratto rettilineo, secondo i primi riscontri. Due morti. Un drammatico incidente stradale è avvenuto intorno alle 20 di venerdì 29 novembre lungo la via Flaminia, in località Fonte Pigge, nel comune di Trevi (in provincia di Perugia). Due le auto coinvolte e andate completamente distrutte nello schianto violentissimo che potrebbe essere avvenuto frontalmente, ma la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Foligno, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari.

