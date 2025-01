Notizia in aggiornamento – Tragico incidente frontale è accaduto nella tarda serata di venerdì 17 gennaio a Murelle di Villanova di Camposampiero (Padova) in via Cavin Caselle.

Stando a una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del Radiomobile di Padova, due auto si sarebbero scontrate frontalmente. A bordo di una delle vetture viaggiava un uomo di 59 anni, residente nella frazione di Murelle. L’uomo sarebbe morto in seguito all’impatto.

L’altra conducente coinvolta nell’incidente, una donna, sarebbe rimasta ferita. Dopo essere stata stabilizzata dai sanitari del Suem 118 sul posto è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono state definite gravi.