Terribile schianto, auto contro furgone Amazon: tutto bloccato

Un terribile incidente si è verificato nella mattinata di ieri in una cittadina del trevigiano. Un uomo è morto in un frontale tra la sua auto e un furgone Amazon e un ferito. Il corriere sarebbe stato estratto dalle lamiere e trasportato all’ospedale in elicottero. Traffico bloccato per ore.

Terribile schianto, auto contro furgone Amazon

Grave incidente a Riese Pio X in via Schiavonesca intorno alle 11.30 di ieri, mercoledì 11 dicembre, quando un’auto si è scontrata frontalmente con un furgone Amazon. Niente da fare per la conducente del veicolo, Sergio Piva, un pensionato di 89 anni, residente poco distante, mentre l’autista del corriere espresso è stato trasportato in elicottero dal Suem 118 al Ca’ Foncello di Treviso

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto di colore rosso, per cause ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un furgone Amazon che stava effettuando le consegne quotidiane nella zona. L’impatto è stato così violento da distruggere la parte anteriore di entrambi i veicoli.

