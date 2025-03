Terribile incidente, Francesca muore incastrata nel guardrail: lo schianto assieme al marito e la triste scoperta sui due figli

Terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio sull’autostrada. Francesca Ferrari, di 55 anni, è morta incastrata nel guardrail. Un destino davvero orrendo. Francesca viaggiava come passeggera in sella alla moto guidata dal marito. Il veicolo viaggiava a velocità sostenuta, ma a quanto pare una manovra sbagliata avrebbe causato l’incidente che non ha lasciato scampo a Francesca. Il marito non si sarebbe nemmeno accorto di quanto accaduto e sarebbe tornato indietro per capire la moglie che fine avesse fatto. (Continua…)

Francesca muore incastrata nel guardrail

Francesca Ferrari, 55 anni, è rimasta coinvolta in un incidente ieri pomeriggio. La donna viaggiava in sella alla moto insieme al marito. In seguito ad una manovra sbagliata, Francesca è finita nel guardrail. Il suo corpo è stato praticamente dilaniato, tagliato in due, mentre il marito non si sarebbe nemmeno accorto di quanto accaduto. Una morte orrenda, un destino atroce che purtroppo si è accanito sulla povera Francesca. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)