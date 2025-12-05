Terribile incidente, il fuoco poi la tragedia: strada chiusa, cos’è successo

Una colonna di fumo densa e visibile a distanza ha destato allarme nella mattinata del 5 dicembre. Il fumo e le alte fiamme hanno subito fatto comprendere la gravità dell’evento, che si è rivelato essere un incidente stradale a catena di notevole violenza.

Ricostruzione dell’accaduto: veicoli coinvolti e vittime

Secondo le prime informazioni, due auto sono state completamente distrutte dalle fiamme, mentre una terza vettura presentava danni a seguito di un impatto a catena. Una donna, a bordo di una, ha perso la vita dopo essere rimasta intrappolata nel proprio veicolo a seguito dello scontro frontale. Le altre due persone coinvolte sono riuscite ad abbandonare l’auto prima che venisse avvolta dall’incendio.

Dinamica dell’incidente: indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. L’impatto è avvenuto su un tratto caratterizzato da una leggera curva: la vettura della vittima avrebbe impattato frontalmente contro un altro mezzo che viaggiava nella direzione opposta, a sua volta tamponato successivamente da una terza auto. Questo ha provocato la reazione a catena culminata nell’incendio dei veicoli.

