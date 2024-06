Terremoto, scossa di magnitudo 6.1: dove è successo

La terra torna a tremare. È stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.1. Essendo stata molto violenta, la popolazione ovviamente ha avvertito indistintamente il sisma. Grande paura e preoccupazione, ma al momento non ci sono notizie di vittime o danni. (Continua…)

Terremoto, scossa di magnitudo 6.1

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita, stavolta di magnitudo 6.1. È stata una scossa abbastanza violenta e per questo avvertita indistintamente dalla popolazione locale. Nonostante sia stata molto forte, al momento per fortuna non ci sono notizie di vittime o danni. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 25 chilometri. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)