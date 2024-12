Home | Terremoto in Italia, sciame sismico in corso: cosa sta succedendo

Sciame sismico in Italia. Il fenomeno ha avuto inizio oggi, giovedì 5 dicembre 2024, a partire dalle 3:47 di notte. Al momento, l'evento più energetico è stato registrato alle ore 4:46: molti abitanti della zona hanno segnalato di aver sentito la terra tremare. Nella fascia oraria notturna, si sono verificate numerose oscillazioni.

Terremoto Campi Flegrei: sciame sismico in corso da stanotte

Nuovo terremoto nei Campi Flegrei. La terra ha iniziato a tremare oggi, giovedì 5 dicembre 2024, a partire dalle 3:47 di notte. Alle 4:46 c'è stata la scossa più potente, di magnitudo 1.7, avvertito distintamente dalla popolazione puteolana che ha segnalato anche i consueti boati. Il sismografo posizionato alla Solfatara ha segnalato varie scosse. I picchi più alti registrati, al momento, sono 4. Com'è la situazione attuale?

Terremoto Campi Flegrei: la situazione

L’Amministrazione comunale di Pozzuoli ha segnalato lo sciame sismico con una nota. Dalle 5 del mattino in poi, fino ad ora (le ore 9:30) la situazione appare tranquilla, non sono state registrate ulteriori scosse. Lo sciame quindi sarebbe durato appena un’oretta. Fortunatamente, il terremoto non ha causato danni a cose o persone. Cos’è una sciame sismico?

