Terremoto, forte scossa di magnitudo 7.7: crolla un grattacielo

Violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.7 nella mattinata di oggi, venerdì 28 marzo 2025, alle 12:50 ora locale. Un’altra scossa di assestamento di magnitudo 6.4 ha colpito la regione circa 12 minuti dopo il sisma iniziale, secondo l’USGS. Il terremoto tanto violento ha scatenato il panico tra i residenti e ha provocato danni agli edifici. A molti chilometri di distanza dall’epicentro, un grattacielo e crollato, come si vede nel video qui sotto. (Continua dopo le foto)

Terremoto in Birmania, forte scossa di magnitudo 7.7

Un sisma di magnitudo 7.7 ha colpito oggi la Birmania. L’epicentro è stato individuato a 16 chilometri a nord-ovest di Saigang, nel cuore del Paese. La scossa, registrata dall’Istituto Geosismico Statunitense (Usgs), ha generato panico tra la popolazione locale. Una seconda scossa di magnitudo 6.4 ha seguito la prima, fa sapere Ansa, causando ulteriori danni. (Continua dopo le foto)

Crollo di un grattacielo a Bangkok: le immagini scioccanti

La scossa è stata avvertita con forza anche a Bangkok, capitale della Thailandia, dove la gente si è riversata per strada e dove un grattacielo in costruzione è crollato nella zona di Chatuchak. Almeno 43 persone risulterebbero disperse in seguito al crollo, si tratterebbe di operai rimasti intrappolati sotto le macerie. Alcuni video diffusi sui social media mostrano il momento drammatico in cui un edificio a più piani, con una gru posizionata sulla sommità, crolla improvvisamente, avvolgendosi in una densa nube di polvere. Le immagini testimoniano il panico tra i presenti, che fuggono tra urla di terrore mentre la struttura si sgretola.

