Tempesta solare in arrivo oggi 5 aprile: quali effetti avrà sulla terra

Sabato 5 aprile 2025, una tempesta geomagnetica di classe G2 potrebbe colpire la Terra. L'allerta arriva dallo Space Weather Prediction Center della NOAA, l'agenzia americana specializzata in meteo spaziale. Ma cosa significa esattamente? Una tempesta G2 è classificata come "moderata" su una scala da G1 a G5. Non si tratta quindi di un fenomeno estremo, ma è sufficiente a causare alcuni disagi.

Che cos’è una CIR e perché può causare una tempesta geomagnetica

Il fenomeno è stato innescato da una regione di interazione co-rotante, o CIR, una zona nello spazio in cui flussi di vento solare lenti e veloci si scontrano, comprimendo il plasma e generando onde d'urto. Secondo quanto spiegato dalla Scuola di Fisica dell'Università di Sydney, le CIR sono aree di transizione tra flussi lenti e veloci di vento solare. "Generano una regione di compressione nella parte posteriore del flusso lento e una di rarefazione in quella veloce, con onde d'urto che alterano le variabili di plasma e campo magnetico", si legge nel comunicato dell'ateneo australiano. Il risultato è un vento solare più energetico, capace di disturbare il campo magnetico terrestre. Non si tratta di un evento raro: ogni anno si registrano decine di tempeste solari, ma solo quelle più intense hanno effetti significativi sulla nostra vita quotidiana.

I rischi della tempesta solare

Le tempeste G2, come quella prevista per oggi, possono danneggiare trasformatori elettrici nelle regioni polari, aumentare la resistenza atmosferica per i satelliti e causare blackout radio temporanei alle alte latitudini. Uno degli effetti più concreti delle tempeste geomagnetiche riguarda i satelliti in orbita bassa. Durante questi eventi, l'aumento dell'energia solare riscalda gli strati alti dell'atmosfera terrestre, facendoli espandere. Questo porta a un incremento della resistenza aerodinamica sui satelliti, rallentandoli e spingendoli a deorbitare se non vengono corretti. Amazon, che in questi giorni sta lanciando i suoi satelliti "Kuiper" per portare internet satellitare in tutto il mondo, potrebbe incontrare problemi se le condizioni geomagnetiche peggiorassero. Il rischio? Perdere i satelliti prima ancora che raggiungano la loro orbita operativa. Le tempeste solari portano anche a un altro fenomeno, tutt'altro che negativo.

