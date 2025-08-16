Tamberi, ultimo posto al Memorial Skolimowska: estate complicata per il campione azzurro

Altro risultato negativo per Gianmarco Tamberi in questa estate 2025. Il campione olimpico e mondiale di salto in alto, diventato papà da pochi giorni con la nascita della piccola Camilla, ha chiuso all’ultimo posto la finale del Memorial Kamila Skolimowska, tappa di Diamond League 2025.

L’azzurro ha aperto la gara con un errore a 2,14 metri, riuscendo poi a superare la misura, ma si è arreso con tre errori consecutivi ai 2,18, risultando l’unico tra gli 11 atleti in gara a non oltrepassare l’asticella.

Un’estate di alti e bassi

Il momento non è dei migliori per Tamberi, che solo pochi giorni fa aveva ritrovato fiducia con il suo stagionale di 2,20 metri ottenuto al meeting di Heilbronn. Prima ancora, agli Assoluti di Caorle, si era fermato a un deludente 2,12, ben lontano dai suoi standard.

Quella di Chorzów rappresenta dunque un’altra prestazione sottotono, anche se lo stato emotivo legato alla recente paternità potrebbe aver influito sull’approccio alla gara.

Lo sguardo ai Mondiali di Tokyo

Ora il grande obiettivo restano i Mondiali di Tokyo, con la finale del salto in alto maschile fissata per martedì 16 settembre. A meno di un mese dall’appuntamento più atteso della stagione, la condizione di Tamberi appare ancora lontana dalla forma migliore.

I prossimi impegni saranno fondamentali per ritrovare ritmo e fiducia, nella speranza di arrivare in Giappone con l’energia e la brillantezza che lo hanno sempre contraddistinto.

