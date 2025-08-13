Kelly Doualla rinuncia ai Mondiali di Tokyo: “Meglio riposare e recuperare”

La 15enne fenomeno dell’atletica italiana, Kelly Doualla, protagonista di quattro titoli internazionali giovanili nelle ultime tre settimane, ha deciso di non rispondere alla convocazione per la staffetta 4×100 ai Mondiali assoluti di Tokyo.

L’annuncio è arrivato ieri sera tramite una comunicazione del suo tecnico Walter Monti alla Fidal, dopo che il presidente Stefano Mei aveva espresso la volontà di inserirla nel team azzurro.

La scelta è stata presa di comune accordo tra atleta, famiglia e staff tecnico, nonostante pochi giorni fa la stessa Doualla si fosse detta entusiasta all’idea di partecipare alla rassegna iridata.

European U-20 100m Champion, and European U-18 Record holder Kelly Ann Doualla is indeed named after the Great Shelly Ann Fraser-Pryce.



Her mum is a big fan of the Jamaican sprinting great, which is the inspiration for her name!



It was written in the stars ✨ pic.twitter.com/dsrtmdM0Go — Global Athletics Hub (@glblathletichub) August 13, 2025

Le ragioni della rinuncia

Secondo quanto spiegato da Monti, la decisione è partita direttamente da Kelly:

«Non abbiamo dovuto convincerla. È una ragazza molto matura. Insieme a Marco Tabone, il fisioterapista che la segue quasi quotidianamente, le abbiamo fatto presente che sarebbe stato rischioso affrontare altre gare ad alta intensità dopo l’ultimo mese così impegnativo. Alla mia domanda se preferisse essere a Tokyo o guardare i Mondiali in TV, ha scelto senza esitazioni la seconda opzione».

Il tecnico ha evidenziato il carico sostenuto dalla giovane atleta:

5 gare ad alta intensità in quattro giorni agli Europei di Tampere

in quattro giorni agli Europei di Tampere Un identico sforzo tre settimane prima al Festival della Gioventù di Skopje

Partecipazione al Grand Prix di Brescia il 15 luglio, con uno dei tanti record stagionali

Il peso dell’infortunio di febbraio

Il fisioterapista Marco Tabone ha ricordato come l’infortunio al bicipite femorale subito a febbraio sia stato un elemento determinante:

«Un infortunio del genere ha circa il 30% di rischio di recidiva. Siamo stati prudenti nel suo rientro a maggio e inizialmente avevamo valutato di concentrare l’intera stagione outdoor solo sull’Eyof. Inserire anche gli Europei Under 20 avrebbe potuto aumentare il rischio».

Una scelta di prudenza

L’obiettivo è preservare il futuro sportivo di Kelly Doualla, evitando sovraccarichi fisici in un’età in cui il recupero e la prevenzione degli infortuni sono fondamentali.

La giovane velocista seguirà ora un periodo di riposo, per poi riprendere la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

