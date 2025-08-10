La staffetta 4×100 femminile italiana conquista una splendida medaglia d’oro ai Campionati Europei Under 20 di Tampere, grazie a una prestazione eccezionale di tutto il quartetto. Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani e Kelly Doualla fermano il cronometro su 43″72, nuovo record di categoria, cancellando il precedente primato. Sul podio, alle spalle delle azzurre, la Gran Bretagna con 43″98 e la Polonia con 44″07.

L’ultima frazione di Kelly Doualla

A decidere la gara è stata una strepitosa ultima frazione di Kelly Doualla, capace di chiudere con un parziale ufficioso di 10″30 sui 100 metri lanciati. La 15enne velocista ha sfruttato al meglio il lavoro delle compagne, finalizzando una prova di grande compattezza e determinazione.

Un cambio imperfetto ma una corsa perfetta

L’unica piccola sbavatura è arrivata nel cambio tra Pagliarini e Valensin, leggermente lungo, ma non sufficiente a compromettere la corsa. Da lì in poi, la staffetta italiana ha trovato ritmo e precisione, fino alla volata finale di Doualla che ha consegnato all’Italia il titolo e il nuovo primato.

Dalla semifinale alla gloria

Il successo assume un sapore ancora più dolce se si pensa che in semifinale le azzurre, prive di Valensin per un leggero problema fisico, erano state inizialmente eliminate. La squalifica della Germania le ha però riqualificate, offrendo loro la possibilità di riscrivere la storia nella finale.

