Sofia Goggia: "L'estate è lavoro, non vacanza". E su Milano-Cortina 2026…

Sofia Goggia non è ancora sugli sci, ma la sua estate è tutt’altro che di riposo. In un’intervista a Libero Quotidiano, la campionessa bergamasca racconta come sta sfruttando questi mesi di pausa: “In un certo senso è strano essere intervistata ad agosto, perché sono i mesi morti per il nostro sport. Ma sono fondamentali per mettere benzina nei muscoli. Sono a Bergamo e non su una spiaggia, devo prepararmi al meglio per un calendario sciistico delicato”.

Il tecnico analizza la preparazione di Goggia: «Lavoro completo». L’Olimpiade di Cortina non è l’unico obiettivo. A breve volerà in Sudamerica. https://t.co/K2sNaCq8lj — L'Eco di Bergamo (@webecodibergamo) August 8, 2025

Lavoro in palestra e allenamenti “acrobatici”

Se non è in pista, Goggia dedica tempo alla preparazione fisica.

“Sì, il solito lavoro di potenza, ma quest’anno ho deciso di allenare i muscoli anche con esercizi acrobatici. Ho perfezionato salti ed equilibri con la ginnastica artistica e ho persino preso lezioni di tiro con l’arco”.

Il ritorno sugli sci avverrà a settembre, in Argentina e Cile, per allenarsi sui ghiacciai andini.

Obiettivi e rivali verso Milano-Cortina 2026

L’obiettivo olimpico resta sullo sfondo:

“Tutti me lo chiedono, ma ci penserò a febbraio. Prima voglio affrontare le gare di Coppa del Mondo per affinare la forma e vincere”.

Tra le rivali per il 2026, Goggia individua Mikaela Shiffrin e Lara Gut come principali contendenti. Un pensiero anche a Federica Brignone, alle prese con il recupero dopo un grave infortunio:

“Sono sicura che si riprenderà al 100%. È sempre positiva”.

Nessun pensiero al ritiro

La campionessa ammette di interrogarsi sull’impatto degli infortuni sul proprio corpo, ma conferma che non ha intenzione di fermarsi:

“Farò discesa, SuperG e gigante. Milano-Cortina 2026? No, al ritiro non ci penso affatto”.

