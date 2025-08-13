Mondiali Under 21 pallavolo: le azzurrine battono l’Indonesia e volano ai quarti

Prosegue nel migliore dei modi il cammino della nazionale under 21 femminile ai Campionati del Mondo in corso a Surabaya (Indonesia).
Dopo la sconfitta nell’ultima gara della fase a gironi contro la Turchia, le ragazze di Gaetano Gagliardi sono tornate in campo con una prestazione di maturità e determinazione, superando l’Indonesia per 3-1 (25-12, 25-19, 21-25, 25-13) e conquistando il pass per i quarti di finale.
🇮🇩 MONDIALI UNDER 21 FEMMINILI 🇮🇩— Federvolley ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Federvolley) August 13, 2025
🇮🇹 L’ITALIA VOLA AI QUARTI ✈️
Le azzurrine superano 3-1 l’Indonesia e staccano il pass per i quarti di finale in programma venerdì 15 agosto 🆚 la Cina 🇨🇳!
🔍 TUTTI I DETTAGLI: https://t.co/E2SKRGv5sx@volleyballworld pic.twitter.com/frT5RCztSG
Prossimo avversario: la Cina
La vittoria conferma l’Italia tra le protagoniste assolute della rassegna iridata e proietta la squadra verso la prossima sfida, in programma venerdì 15 agosto contro la Cina (orario da definire).
Le asiatiche hanno ottenuto l’accesso al turno successivo battendo la Thailandia per 3-0 (25-15, 25-18, 25-19).
Le protagoniste del match
- Adigwe: 27 punti (top scorer dell’incontro)
- Manfredini: 15 punti
- Piomboni: 12 punti
- Marchesini: 10 punti
Una vittoria importante che conferma la solidità e l’equilibrio di un gruppo capace di reagire con determinazione dopo una sconfitta, mantenendo vive le ambizioni mondiali.
Leggi anche:
- Kelly Doualla rinuncia ai Mondiali di Tokyo: “Meglio riposare e recuperare”
- Federica Brignone rompe il silenzio dopo il brutto incidente: quando tornerà sugli sci
- Lorenzo Bonicelli, aggiornamenti dall’ospedale: condizioni in miglioramento dopo l’incidente agli anelli