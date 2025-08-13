x

Mondiali Under 21 pallavolo: le azzurrine battono l’Indonesia e volano ai quarti

Prosegue nel migliore dei modi il cammino della nazionale under 21 femminile ai Campionati del Mondo in corso a Surabaya (Indonesia).
Dopo la sconfitta nell’ultima gara della fase a gironi contro la Turchia, le ragazze di Gaetano Gagliardi sono tornate in campo con una prestazione di maturità e determinazione, superando l’Indonesia per 3-1 (25-12, 25-19, 21-25, 25-13) e conquistando il pass per i quarti di finale.

Prossimo avversario: la Cina

La vittoria conferma l’Italia tra le protagoniste assolute della rassegna iridata e proietta la squadra verso la prossima sfida, in programma venerdì 15 agosto contro la Cina (orario da definire).
Le asiatiche hanno ottenuto l’accesso al turno successivo battendo la Thailandia per 3-0 (25-15, 25-18, 25-19).

Le protagoniste del match

  • Adigwe: 27 punti (top scorer dell’incontro)
  • Manfredini: 15 punti
  • Piomboni: 12 punti
  • Marchesini: 10 punti

Una vittoria importante che conferma la solidità e l’equilibrio di un gruppo capace di reagire con determinazione dopo una sconfitta, mantenendo vive le ambizioni mondiali.

