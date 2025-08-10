Tamberi torna a crescere: 2,20 a Heilbronn e buone sensazioni verso i Mondiali

Gianmarco Tamberi ritrova il sorriso nel meeting di Heilbronn, tappa Silver del Continental Tour interamente dedicata al salto in alto e disputata nella piazza della città tedesca. Il campione del mondo in carica ha chiuso la gara con la misura di 2,20, migliorando il proprio stagionale e lasciandosi alle spalle la prestazione opaca degli Assoluti di Caorle, dove si era fermato a 2,12.

La gara: progressione e segnali positivi

Il 33enne marchigiano ha superato 2,10 e 2,15 al primo tentativo, per poi fallire inizialmente 2,20. Alla seconda prova, però, è arrivata la misura che segna il nuovo primato stagionale. Successivamente, tre tentativi a 2,24: il primo nettamente fallito, il secondo con tocco evidente dell’asticella, il terzo invece sfiorato solo con i polpacci, segnale incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti.

Verso Tokyo con rinnovata fiducia

Il risultato di Heilbronn arriva a poco più di un mese dai Mondiali di Tokyo (13 settembre) e potrebbe spingere Tamberi a confermare la partecipazione, nonostante i dubbi espressi alla vigilia sulla prosecuzione della stagione. La prestazione, unita alla sua nota determinazione agonistica, lascia ben sperare per una crescita ulteriore della condizione.

Gianmarco TAMBERI (ITA) competes in the Men’s High Jump during the IAAF Wanda Diamond League: Golden Gala Pietro Mennea at Olympic Stadium in Rome, Italy, on June 6, 2025 (Photo by Domenico Cippitelli/NurPhoto via Getty Images).

Giornata no per Fassinotti

Gara da dimenticare invece per Marco Fassinotti, campione italiano in carica, che a Heilbronn si è fermato a 2,10, ben lontano dal 2,20 che gli era valso il titolo nazionale appena una settimana fa.

