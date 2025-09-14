Tamberi, delusione tremenda: il campione olimpico si ferma subito

Gianmarco Tamberi se lo sentiva: il saltatore azzurro non era nelle migliori migliori condizioni, anzi il contrario. Lui stesso aveva espresso dubbi sulla partecipazione a questo Mondiali di atletica. Purtroppo i timori della vigilia si sono concretizzati al momento di andare in pedana.

Il fuoriclasse italiano era riuscito a superare abbastanza agevolmente la misura d’ingresso fissata a 2.16, ma già al primo tentativo alla misura di 2.21 è apparso molto inquieto e irritabile, tanto da lamentarsi vistosamente per la presenza di un’atleta dei 400 metri che, a suo dire, lo disturbava nel momento della preparazione del salto. (continua dopo la foto)

Il campione olimpico ha fallito il primo salto, e la sua falcata e lo stacco non sono apparsi quelli dei giorni migliori. Al secondo tentativo, Gianmarco non è riuscito a ritrovare la giusta concentrazione e il risultato è stato un’ovvia conseguenza: l’azzurro ha fallito nuovamente, arrivando a un passo dall’eliminazione.

Tamberi prima del salto decisivo ha cercato di darsi la carica e di motivarsi, e i tifosi per un attimo hanno sperato in un riscatto del loro beniamino. Ma non c’è stato niente da fare. Anche il terzo tentativo si è concluso amaramente, e per il nostro campione è arrivata un’eliminazione amara. (continua dopo la foto)

In condizioni normali, una misura di 2.21 per lui sarebbe stata poco più di una formalità. ma in questo periodo il nostro atleta aveva già riscontrato difficoltà su misure simili, e nonostante il coraggio dimostrato nello scendere in pista, non è riuscito a compiere l’impresa.

L’Italia perde così uno dei protagonisti più attesi delle gare di atletica. Anche se il campione olimpico arrivava in condizioni imperfette a questo appuntamento, si sperava che la decisione di partecipare ai Mondiali fosse indice di una forma almeno in parte ritrovata. Ma non è stato così.

Leggi anche: