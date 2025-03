Svolta nel caso di Liliana Resinovich: parla il marito Sebastiano Visintin

Dopo 3 anni dalla morte di Liliana Resinovich, la nuova perizia sul corpo, effettuata da un collegio di medici tra cui Cristina Cattaneo, esclude l’ipotesi del suicidio. Dalle prime indiscrezioni emergerebbe proprio che Liliana sia morta per mano di terzi, per asfissia, forse strangolamento. Si tratta di un elaborato di 200 pagine che “impone una profonda rivalutazione di tutto il procedimento, forse con eventuali accertamenti e acquisizioni”, ha comunicato ai media il Procuratore Federico Frezza di Trieste. Come ha commentato la svolta sul caso di Liliana Resinovich il marito Sebastiano Visintin? (Continua dopo le foto)

Sebastiano Visintin non ha mai creduto al suicidio

Il marito di Liliana Resinovich ha spiegato che c’è ancora confusione sulla perizia, nella quale viene esclusa l’ipotesi del suicidio. “Bisogna vedere con quali elementi si arriva a pensare che sia stata strangolata. Non ho letto la perizia. Aspettiamo che la legga prima la Procura”, ha detto Sebastiano, che è sempre stato convinto che sua moglie mai si sarebbe tolta la vita. “Non posso credere al suicidio, aveva il suo carattere, la sua personalità. Non era fragile”, ha detto in un’intervista a Fanpage. Qualcuno avrebbe potuto fare del male a Lilli? “L’unica cosa che mi dà da pensare sono i codici che dice il fratello (si tratta di alcuni codici bancari che Lilli teneva dietro a un quadro e che aveva mostrato al fratello Sergio, e che non sono mai stati ritrovati, ndr). Poi le chiavi di Liliana sono scomparse, lei aveva con sé solo quelle di riserva, c’era la luce accesa in corridoio. Forse qualcuno è entrato in casa. Verrà fatta chiarezza”, ha dichiarato Sebastiano. (Continua dopo le foto)

Le parole di Sebastiano Visintin su Claudio Sterpin

Pare che Liliana avesse in programma di trascorrere il weekend del 17 dicembre a Umago con l’amante Claudio Sterpin. Cosa pensa il marito riguardo ad un possibile coinvolgimento di Claudio nella morte di Liliana? “Per me è fondamentale la telefonata tra loro, il giorno 13 dicembre, un giorno prima della sua scomparsa. Sedici minuti, e durante la telefonata Liliana ha fatto 54 metri col contapassi in casa, evidentemente era sconvolta, e avranno avuto una discussione. Lei gli avrà detto qualcosa di brutto. Per me lui qualcosa in questa storia c’entra, ci sono incongruenze nella loro comunicazione. Lei gli dice che sarebbe arrivata in ritardo, lui le chiede perché non si fa sentire quando si erano sentiti il giorno prima”, ha commentato Sebastiano Visintin.

