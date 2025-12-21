SuperG in Val d’Isere, Goggia trionfa: prima vittoria stagionale

Il nodo, finalmente, si è sciolto. Dopo le lacrime del giorno prima, dopo una gara buttata e un peso rimasto addosso per ore, Sofia Goggia si prende il SuperG di Val d’Isere e torna a vincere. È il successo numero 27 in Coppa del Mondo, il primo della stagione per lei e per tutta la nazionale italiana. Un trionfo costruito senza forzare, con lucidità e fame, trasformando il dolore in spinta.

Il SuperG si corre in condizioni complicate, con il vento che costringe anche a una breve sospensione quando un gonfiabile finisce in pista. Stavolta, però, Goggia non sbaglia. Scia con controllo, disegna i curvoni veloci come nessun’altra e chiude in 1’20”24, mettendo tutte in fila. (continua dopo la foto)

Alle sue spalle arrivano Alice Robinson, staccata di 15 centesimi, e Lindsey Vonn, terza a 36/100. Proprio Vonn, amica e rivale, la applaude al traguardo: “Mi ha dato una lezione”. Goggia risponde senza esaltarsi: “Avevo tanto margine in alto, non sapevo se sarebbe bastato. Non sono stata strepitosa, ma è arrivata la prima vittoria”.

Un successo che mancava dal 18 gennaio a Cortina. Il giorno precedente era stato l’opposto. Un errore a metà tracciato, l’ottavo posto e un’ora a piangere. “Ieri è stata una giornata dura, sentivo dolore nell’anima e nel cuore”, racconta Goggia ai microfoni Rai. Poi la frase-mantra che l’ha accompagnata spesso in carriera: “Il dolore dell’oggi è la benzina del domani“.

Un concetto ribadito anche nei messaggi scambiati con Gasperini, oggi allenatore della Roma ma figura ancora centrale per lei. Dopo un’estate di lavoro intenso e risultati che faticavano ad arrivare, soprattutto in gigante, questa vittoria chiude un cerchio: “Sono ripartita da quel dolore lì. La mia carriera è sempre stata così, fatta di riscatto“. (continua dopo la foto)

Ottima anche la prova di Elena Curtoni, quarta a 73/100: “Sapevo di poter fare bene, ho trovato velocità nonostante il vento”. In top 15 anche Roberta Melesi, tredicesima a 1”05, mentre Laura Pirovano chiude diciassettesima a 1”22.

Per Goggia è l’ottavo successo in superG e vale anche un passo avanti nella classifica generale: ora è terza con 372 punti, alle spalle di Shiffrin (558) e Robinson (484). La stagione, adesso, può davvero cominciare.

