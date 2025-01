Studente di 17 anni accoltellato in piazza: come e perché è successo

Un nuovo fatto di cronaca ha sconvolto in queste ore l’Italia intera. Uno studente di 17 anni è stato accoltellato in piazza. Immediatamente sono intervenute le Forze dell’Ordine, le quali hanno cercato di ristabilire l’ordine cercando di ricostruire quanto successo e il perchè del folle gesto. (Continua a leggere dopo le foto)

Roma, studente di 17 anni accoltellato in piazza: i fatti

Nel pomeriggio di oggi, 23 Gennaio 2025, uno studente di 17 anni è stato accoltellato dal branco durante una rissa mentre si trovava in piazza Testaccio a Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le Forze dell’Ordine per ricostruire l’accaduto e per cercare di identificare gli aggressori. Il 17enne vittima dell’aggressione, come riportato da The social post, ha dichiarato di non aver riconosciuto nessuno dei suoi aggressori: “Non so chi mi ha colpito”. Ovviamente gli inquirenti grazie alle indagini sono riusciti a dare una svolta al caso.

