Stoccarda-Bayern Monaco: statistiche, quote e trend Supercoppa

Stoccarda e Bayern Monaco si affrontano nella finale della Supercoppa di Germania, dando il via ufficiale alla nuova stagione calcistica tedesca. L’incontro si disputerà sabato 16 agosto alle ore 20.30, mettendo di fronte i vincitori dell’ultima Bundesliga e i detentori della DFB Pokal. Per entrambe le formazioni si tratta del primo impegno ufficiale dell’anno, in una sfida che promette spettacolo e che concentra l’attenzione su numeri, statistiche e sulle principali quote offerte dai bookmakers.

Analisi dell’evento: una sfida dal grande fascino

La finale di Supercoppa rappresenta sempre un appuntamento di rilievo nel calendario calcistico tedesco, poiché mette in palio il primo trofeo stagionale e consente di testare la condizione delle squadre dopo la preparazione estiva. Il Bayern Monaco, guidato da Kompany, arriva all’appuntamento dopo una serie di amichevoli convincenti che hanno confermato la qualità offensiva del gruppo. I bavaresi hanno infatti superato Lione, Tottenham e Grasshoppers durante il precampionato, mostrando solidità e capacità realizzativa.

Lo Stoccarda, allenato da Hoeness, ha avuto un percorso analogo, con una serie di amichevoli estive in cui ha brillato per efficacia sotto porta, vincendo diverse partite e segnando complessivamente 15 gol a fronte di soli 2 subiti, prima di incappare in una sconfitta di misura contro il Bologna (1-0).

Statistiche a confronto: rendimento e precedenti tra le due squadre

Bayern Monaco ha chiuso la scorsa Bundesliga ai vertici, mentre lo Stoccarda si è classificato al nono posto.

ha chiuso la scorsa ai vertici, mentre lo si è classificato al nono posto. Nei due scontri diretti dello scorso campionato, i bavaresi hanno prevalso nettamente: 3-1 all’andata e 4-0 al ritorno.

Il distacco in classifica tra le due formazioni è stato notevole: ben 32 punti separavano il Bayern dal Stoccarda alla fine della stagione.

Questi dati sottolineano la differenza di valori tra le due squadre, ma la gara secca di Supercoppa può sempre riservare sorprese, soprattutto considerando la forma mostrata dallo Stoccarda nelle ultime esibizioni estive.

Quote principali: le scelte dei bookmaker per Supercoppa

Le principali piattaforme di scommesse indicano il Bayern Monaco come favorito per la conquista del trofeo. Un dato interessante riguarda la quota dell’Over 2.5 (almeno tre reti complessive nella partita), proposta a 1.45 su Bet365 e Leovegas, 1.43 su Betway e 1.42 su Admiralbet. Questo riflette la tendenza delle due squadre a segnare con regolarità, specie nelle recenti uscite estive.

Un altro mercato molto considerato è quello relativo al risultato parziale/finale, con la quota per la vittoria del Bayern Monaco sia al termine del primo tempo che a fine gara (indicata come “2/2”) proposta a 2.33 su Leovegas, 2.30 su Bet365 e Betway e 2.23 su Marathonbet. Questi valori mostrano come venga riconosciuta la superiorità dei bavaresi, pur considerando la variabile rappresentata dal primo incontro ufficiale stagionale.

Tendenze e curiosità: numeri da non sottovalutare

Alcuni elementi statistici meritano attenzione:

Lo Stoccarda , nelle ultime amichevoli, ha mantenuto una media realizzativa elevata (15 gol in pochi incontri), subendo pochissime reti.

, nelle ultime amichevoli, ha mantenuto una media realizzativa elevata (15 gol in pochi incontri), subendo pochissime reti. Il Bayern Monaco ha confermato la consueta efficacia offensiva, riuscendo a segnare contro avversari di livello internazionale anche durante la preparazione.

ha confermato la consueta efficacia offensiva, riuscendo a segnare contro avversari di livello internazionale anche durante la preparazione. Nei precedenti più recenti, la squadra di Kompany si è imposta con margini ampi, ma il match di Supercoppa potrebbe presentare dinamiche differenti, considerata la natura dell’appuntamento e le motivazioni delle due formazioni.

La finale di Supercoppa di Germania tra Stoccarda e Bayern Monaco si annuncia quindi come una sfida ad alto contenuto tecnico e statistico, con numeri e quote che rispecchiano la forza dei bavaresi, ma senza escludere possibili sorprese. Resta da vedere se i dati della vigilia troveranno conferma anche sul campo.