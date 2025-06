Stefano De Martino, finalmente la prova che tutti stavano aspettando: chi sarebbe la nuova fiamma – Esattamente due anni fa, Stefano De Martino e Belen Rodriguez mettevano la parola fine al loro matrimonio, e da allora il conduttore campano ha scelto la strada della discrezione assoluta. Nessun nuovo amore ufficiale, nessuna paparazzata compromettente, solo qualche sussurro qua e là su flirt veri, presunti o totalmente immaginari.

Stefano De Martino, finalmente la prova che tutti stavano aspettando: chi sarebbe la nuova fiamma

Da qualche settimana i beninformati hanno iniziato a fare un nome preciso: Angela Nasti, 26 anni, ex tronista di Uomini e Donne, influencer napoletana e sorella della più nota Chiara. Le voci si rincorrevano, ma come spesso accade nel mondo patinato del gossip, mancava la prova regina. Ora, però, quella che sembra a tutti gli effetti una “pistola fumante” è emersa grazie all’account Instagram Very Inutil People. Il dettaglio? Galeotto fu lo stadio Maradona. Il giorno della festa per lo scudetto del Napoli, De Martino era lì, tra gli spalti e il delirio azzurro. E qualcuno, un fan con occhio lungo e mano ferma, lo ha immortalato mentre era in videochiamata con… proprio lei, Angela Nasti.

Il video della (quasi) conferma

Il filmato, rigorosamente “artigianale”, è stato poi rilanciato online, facendo sobbalzare il popolo dei social. Dettaglio non da poco: anche Angela, dall’altro lato dello schermo, indossava la maglia del Napoli. Traduzione per chi ancora ci sperava: sì, la frequentazione sembra reale. E no, non sarebbe nemmeno agli inizi.

