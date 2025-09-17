Statistiche e quote Worlds LoL: sfide tra giganti e sorprese

Il mondo degli Esports è in fermento con l’arrivo delle fasi decisive dei principali campionati di League of Legends. Proprio in questi giorni si stanno delineando i nomi delle squadre che parteciperanno ai Worlds 2025, evento centrale della stagione competitiva. Le finali regionali in Cina, Sud Est Asiatico, Corea del Sud, Europa e America stanno regalando emozioni e sorprese, e l’attenzione di appassionati e operatori si concentra anche su statistiche, numeri e sulle quote proposte dai bookmaker per i match decisivi.

Le finali regionali: quale squadra accederà ai Worlds?

Le ultime giornate di playoff nei campionati regionali di League of Legends hanno offerto verdetti fondamentali per la definizione del quadro dei partecipanti ai Worlds 2025. In Cina, i BiliBili Gaming hanno già ottenuto il pass mondiale grazie al primo posto nel ranking nazionale, conquistato raggiungendo la Gran Finale della LPL. Gli avversari dei BiliBili verranno fuori dalla Finale Losers tra Top Esports e Anyone’s Legends, un match molto atteso anche dagli scommettitori. Nel Sud Est Asiatico, il Team Secret Whales si è guadagnato la partecipazione ai Worlds vincendo il derby vietnamita contro i GAM Esports per 3-0. La Gran Finale della regione si disputerà a Da Nang e decreterà il titolo tra i CTBC Flying Oysters e la vincente tra Whales e PSG Talon.

Statistiche e confronto tra le squadre protagoniste

L’analisi delle statistiche stagionali permette di confrontare le prestazioni delle squadre in corsa per la qualificazione mondiale. Ecco alcuni dati salienti delle formazioni più in vista:

BiliBili Gaming : percorso dominante in LPL con numerose vittorie nette e ottima differenza kill/death.

: percorso dominante in con numerose vittorie nette e ottima differenza kill/death. Top Esports : stagione caratterizzata da alti e bassi ma con exploit nei match decisivi.

: stagione caratterizzata da alti e bassi ma con exploit nei match decisivi. Team Secret Whales : striscia positiva nelle fasi finali, dimostrata dal 3-0 sui GAM Esports .

: striscia positiva nelle fasi finali, dimostrata dal 3-0 sui . KT Rolster : vittoria netta nel “Telecom Derby” contro i T1 .

: vittoria netta nel “Telecom Derby” contro i . Hanwha Life Gaming: successo di carattere contro i Gen.G in una serie lunga e combattuta.

Questi numeri evidenziano sia la solidità delle squadre già qualificate sia l’incertezza delle sfide ancora da disputare, con diversi roster capaci di cambi di ritmo nelle fasi più calde.

Quote principali e mercati più seguiti per le finali

I bookmaker propongono quote aggiornate per le partite che decideranno gli ultimi posti disponibili ai Worlds 2025. Le quote principali riguardano:

Vincente match: con i BiliBili Gaming favoriti nella finale LPL , mentre la sfida tra Top Esports e Anyone’s Legends è equilibrata.

favoriti nella finale , mentre la sfida tra e è equilibrata. Risultato esatto (ad esempio 3-0, 3-1): opzione spesso scelta dagli appassionati di Esports, viste le recenti “sweep” nei playoff.

Numero di mappe giocate: mercato attivo specialmente nei match molto combattuti, come dimostrato dalle serie terminate al quinto set in Corea e America.

Le oscillazioni delle quote riflettono l’andamento delle squadre, con variazioni significative dopo le vittorie nette o le imprese inaspettate.

Tendenze interessanti e curiosità numeriche dai playoff

Alcuni trend numerici stanno caratterizzando queste fasi finali:

In Corea , le ultime quattro partite hanno visto almeno un set decisivo, segno di grande equilibrio.

, le ultime quattro partite hanno visto almeno un set decisivo, segno di grande equilibrio. Le squadre con più esperienza internazionale, come T1 e G2 Esports , hanno incontrato difficoltà contro avversari meno quotati.

e , hanno incontrato difficoltà contro avversari meno quotati. In Europa , i Fnatic puntano a mantenere la propria striscia di partecipazioni consecutive ai Worlds .

, i puntano a mantenere la propria striscia di partecipazioni consecutive ai . Nelle finali americane, i 100 Thieves si sono imposti con un netto 3-0, mentre i Red Canids hanno ottenuto la qualificazione vincendo al quinto set.

Questi dati aiutano a comprendere meglio i possibili sviluppi delle ultime sfide prima dei Worlds.

In sintesi, le finali regionali di League of Legends stanno offrendo un mix di statistiche rilevanti e sfide aperte, sia dal punto di vista sportivo sia per quanto riguarda l’interesse nei confronti delle quote dei bookmaker. Le prossime partite saranno decisive per completare il quadro delle partecipanti ai Worlds 2025 e per confermare o ribaltare le tendenze emerse finora.