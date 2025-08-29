Home | Statistiche e Quote US Open: Sinner, Musetti e Cobolli in corsa

Gli US Open 2025 si stanno rivelando un autentico trionfo per il tennis italiano, con ben quattro azzurri impegnati al terzo turno nella prestigiosa competizione newyorkese. Tra grandi aspettative e dati statistici di rilievo, l’attenzione si concentra sulle sfide che vedranno protagonisti Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Gli incontri sono programmati tra il 29 e il 30 agosto, con appuntamenti da non perdere sia per gli appassionati di tennis che per chi desidera analizzare le tendenze e le quote dei bookmaker.

US Open 2025: l’Italia protagonista maschile a Flushing Meadows

Il tennis italiano sta vivendo un momento d’oro negli US Open 2025. Dopo i primi due turni, quattro giocatori – Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi – si sono qualificati per il terzo round, confermando una costanza di rendimento già osservata nelle ultime edizioni. Non è la prima volta che il movimento tricolore brilla a New York: negli ultimi dieci anni, solo nel 2018 nessun italiano ha raggiunto il terzo turno. Episodi emblematici del passato, come la storica rimonta di Fognini su Nadal nel 2015 o le imprese di Berrettini, testimoniano come il cemento americano sia spesso terreno fertile per i tennisti azzurri.

Forma e rendimento: Sinner e Musetti in crescita, Cobolli sorprende

I dati recenti evidenziano uno stato di forma eccellente per Sinner, che ha superato agevolmente Popyrin concedendo solo sette giochi. Il prossimo avversario, il canadese Shapovalov, è stato battuto nell’unico precedente diretto, anche se risale a quattro anni fa, quando i rapporti di forza erano differenti.

Per quanto riguarda Musetti, il toscano ha superato senza difficoltà Goffin e mostra segnali di ripresa dopo alcuni mesi complicati, mentre Cobolli si è imposto in due maratone consecutive, dimostrando grande carattere:

Musetti : eliminazioni precoci a Cincinnati e Toronto , ma ora in netta ripresa

: eliminazioni precoci a e , ma ora in netta ripresa Cobolli : due vittorie consecutive al quinto set, si presenta come testa di serie numero 24

: due vittorie consecutive al quinto set, si presenta come testa di serie numero 24 Darderi: chiamato all’impresa contro Alcaraz, favorito numero due del tabellone

Quote principali: i bookmaker vedono Sinner e Musetti in vantaggio

Le quote dei principali operatori di scommesse riflettono le aspettative della vigilia. Nel match tra Sinner e Shapovalov, l’azzurro è proposto tra 1,03 (Better, William Hill) e 1,05, mentre una vittoria del canadese oscilla tra 8,60 e 10 volte la posta. Il set betting vede favorito un 3-0 Sinner (quota 1,46), mentre una vittoria di Shapovalov per 3-2, come accadde agli Australian Open 2021, è offerta a quota 29.

Il derby Musetti-Cobolli, inedito a livello ATP, vede il toscano avanti in quota a 1,46, contro 2,60 per il romano. Tra i risultati più gettonati, il 3-0 Musetti a 3,10 e l’ennesima vittoria di Cobolli al quinto set a 6,80. La possibilità che il match sia particolarmente equilibrato è evidenziata anche dall’over 35,5 giochi, proposto tra 1,50 e 1,54 su vari operatori.

Tendenze e curiosità statistiche sugli italiani agli US Open

Un elemento peculiare di questa edizione è la presenza di quattro teste di serie italiane al terzo turno, un risultato non scontato considerando che ben 14 teste di serie sono già uscite dal torneo. Negli Slam precedenti del 2025, il tennis italiano ha sempre visto almeno un atleta protagonista fino alle fasi finali. Ecco alcuni dati interessanti:

Negli ultimi dieci anni, solo nel 2018 nessun italiano ha raggiunto il terzo turno a New York.

Nel 2024, Sinner , Musetti e Cobolli erano già arrivati al terzo turno; quest’anno si è aggiunto Darderi .

, e erano già arrivati al terzo turno; quest’anno si è aggiunto . Nel 2025, 14 teste di serie eliminate nei primi due turni agli US Open, dato simile agli altri Slam della stagione.

Curiosità anche nei precedenti derby italiani agli US Open, tra cui quello celebre tra Sinner e Sonego nel 2023 e altri match storici dagli anni ’90 ad oggi.

L’attuale edizione degli US Open conferma il momento positivo del tennis italiano, con dati e quote che testimoniano una crescita costante. Gli appassionati possono continuare a seguire con interesse le sfide dei nostri tennisti, pronti a scrivere nuove pagine di storia sul cemento di Flushing Meadows.