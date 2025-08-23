Home | Statistiche e quote US Open: Paolini e Bronzetti sfidano le qualificate

Lo US Open 2025 prende ufficialmente il via con i tabelloni di singolare femminile finalmente completi. Le ultime qualificate, definite nella serata di sabato, vanno a occupare gli spazi rimasti nei main draw, arricchendo così la presenza di atlete pronte a fronteggiarsi in uno dei tornei più attesi del calendario tennistico. L’Italia, protagonista con le sue portacolori, si prepara per sfide di primo turno che promettono equilibrio e spettacolo: Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti hanno infatti conosciuto i nomi delle rispettive avversarie, uscite dall’insidioso percorso delle qualificazioni.

Primo turno US Open femminile: avversarie svelate per Paolini e Bronzetti

Il sorteggio delle qualificazioni dello US Open ha riservato a Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti due sfide tutt’altro che agevoli. La prima affronterà l’australiana Destenee Aiava, numero 168 del ranking mondiale, che si è distinta superando tre turni impegnativi: ha infatti eliminato la giovane ceca Bejlek, la lituana Mikulskyte e la tedesca Siedel, quest’ultima testa di serie numero 105 del tabellone, con un combattuto 5-7 6-1 7-6. Aiava si era già fatta notare nel 2017 come prima giocatrice nata negli anni 2000 a vincere un match WTA, pur senza confermare negli anni successivi le aspettative iniziali.

Per Lucia Bronzetti l’avversaria sarà invece la ceca Tereza Valentova, classe 2007 e tra le più giovani nelle prime 100 del mondo. Valentova, attuale numero 94, ha raggiunto il main draw senza perdere nemmeno un set, superando Barthel, Prozorova e Rus. Il match tra Bronzetti e Valentova è in programma già domenica alle ore 17 italiane e si preannuncia particolarmente interessante considerando il momento di forma della ceca, che nel 2025 ha già collezionato 40 vittorie a fronte di appena 9 sconfitte e vanta risultati di rilievo nei tornei 125 di Grado e Porto, oltre a una semifinale nel 250 di Praga.

Statistiche comparative: stato di forma e risultati recenti

Analizzando il percorso delle avversarie di Paolini e Bronzetti emerge un quadro di grande competitività:

Destenee Aiava ha superato tre avversarie nelle qualificazioni, dimostrando una buona tenuta nei match lunghi e una ritrovata solidità mentale dopo le difficoltà degli anni scorsi. In carriera, la sua vittoria più illustre resta quella contro Sabalenka (all’epoca numero 9 del mondo).

ha superato tre avversarie nelle qualificazioni, dimostrando una buona tenuta nei match lunghi e una ritrovata solidità mentale dopo le difficoltà degli anni scorsi. In carriera, la sua vittoria più illustre resta quella contro (all’epoca numero 9 del mondo). Tereza Valentova si distingue per la costanza: nessun set perso nelle qualificazioni, ben 18 vittorie negli ultimi 20 incontri disputati nel 2025. Si tratta di una delle giovani più promettenti del circuito, seconda per età solo ad Andreeva e Jovic tra le top 100.

Questi dati suggeriscono che le italiane dovranno prestare particolare attenzione all’avvio dei rispettivi match, dove la fiducia delle avversarie può fare la differenza.

Quote principali e andamento dei mercati

Le quote dei bookmaker per i primi turni dello US Open tendono a riflettere l’equilibrio tra le contendenti, soprattutto nei match in cui le qualificate arrivano da una striscia positiva. Per i match di Paolini e Bronzetti le principali piattaforme propongono valori mediamente allineati, con le italiane leggermente favorite ma con margini contenuti, a testimonianza del rispetto per il percorso e il momento di forma delle avversarie. In particolare:

Le quote per la vittoria di Paolini oscillano tra 1.55 e 1.70, mentre Aiava viene proposta tra 2.10 e 2.30.

oscillano tra 1.55 e 1.70, mentre viene proposta tra 2.10 e 2.30. Per Bronzetti, i valori sono simili: favorita tra 1.60 e 1.75, con Valentova tra 2.05 e 2.25.

Questi numeri segnalano partite molto aperte, in cui lo stato di forma e la gestione della pressione potrebbero risultare determinanti.

Curiosità numeriche e tendenze dalle qualificazioni

Le qualificazioni dello US Open hanno regalato alcune curiosità degne di nota:

Jimenez Kasintseva diventa la prima giocatrice di Andorra a qualificarsi per un main draw Slam, un risultato storico per il piccolo stato pirenaico.

diventa la prima giocatrice di a qualificarsi per un main draw Slam, un risultato storico per il piccolo stato pirenaico. Tra le prime teste di serie, solo la numero 1 del tabellone ha rispettato i pronostici, mentre altre favorite come Gracheva e Aoi Ito sono state eliminate a sorpresa.

e sono state eliminate a sorpresa. Il torneo si distingue per la presenza di giovani giocatrici già tra le prime 100 e pronte a confrontarsi con atlete più esperte.

Questi elementi contribuiscono a rendere particolarmente interessante la fase iniziale del torneo, dove i valori possono ancora essere sovvertiti.

La composizione definitiva del tabellone di singolare femminile dello US Open conferma l’alto livello di competitività e le molteplici storie di riscatto e crescita personale. Le statistiche e le quote suggeriscono partite aperte e tutte da seguire, in cui ogni dettaglio tecnico e mentale può risultare decisivo per l’esito finale.