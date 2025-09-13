Statistiche e quote Südtirol-Palermo: sfida in equilibrio in B

La Serie B arriva alla sua terza giornata con un match di particolare interesse tra Südtirol e Palermo, in programma allo Stadio Druso di Bolzano il 14 settembre. Entrambe le formazioni, guidate rispettivamente da Fabrizio Castori e dall’ex attaccante Filippo Inzaghi, si presentano all’appuntamento con la stessa quota punti in classifica, frutto di una vittoria e un pareggio ciascuna. Analizziamo insieme dati, statistiche e le principali curiosità che caratterizzano questo confronto del campionato cadetto.

Un confronto recente ma già ricco di spunti statistici

La storia degli scontri diretti tra Südtirol e Palermo è relativamente giovane, ma offre già diversi elementi di analisi. Queste due squadre si sono affrontate solo a partire dalla stagione 2022/23, per un totale di sei incontri ufficiali disputati nella seconda divisione italiana. Ad oggi, il computo dei successi pende leggermente dalla parte dei rosanero, che hanno vinto la metà dei confronti diretti, mentre il Südtirol ne ha conquistati meno e si registra un solo pareggio complessivo.

Vittorie Palermo: 3

3 Vittorie Südtirol: 2

2 Pareggi: 1

Le sfide si sono sempre contraddistinte per un buon equilibrio, sebbene i siciliani abbiano avuto una leggera superiorità nei risultati e nelle reti segnate.

Analisi della forma e delle tendenze in campo

Sia Südtirol sia Palermo hanno iniziato questa stagione di Serie B con lo stesso passo: una vittoria e un pareggio a testa. Questo dato suggerisce una condizione simile tra le due squadre, che arrivano dunque all’appuntamento a pari merito in classifica. Un aspetto interessante riguarda la distribuzione dei gol nei precedenti: il Palermo ha segnato due reti in più rispetto ai padroni di casa, ma i migliori marcatori degli scontri diretti sono curiosamente dei difensori, come Salim Diakité e Federico Ceccaroni, entrambi con due gol.

Gol segnati dal Palermo: 7

7 Gol segnati dal Südtirol: 5

5 Migliori marcatori: Salim Diakité, Federico Ceccaroni (entrambi difensori, 2 gol)

Un altro dato da sottolineare è che il Südtirol non ha mai vinto in casa contro il Palermo nei tre precedenti giocati a Bolzano.

Quote principali e panoramica dei bookmaker

Le quote offerte dai principali bookmaker per questa sfida riflettono l’equilibrio emerso nei recenti confronti tra le due formazioni. I rapporti di forza e i risultati delle ultime stagioni suggeriscono una leggera preferenza per il Palermo, ma senza un favorito netto. Di solito, in partite così bilanciate, le quote per la vittoria di ciascuna squadra si attestano su valori molto vicini tra loro, con il pareggio come possibile esito considerato dagli analisti.

Esito Quota Media Vittoria Südtirol 2.80 Pareggio 3.00 Vittoria Palermo 2.50

Le oscillazioni delle quote potranno variare avvicinandosi al fischio d’inizio, in base alle ultime notizie su formazioni e condizioni dei giocatori.

Curiosità numeriche e trend della sfida

Tra le curiosità che emergono dai dati, si segnala che il Südtirol non è mai riuscito a superare il Palermo tra le mura amiche dello Stadio Druso, raccogliendo soltanto un pareggio e due sconfitte. La scorsa stagione, i rosanero hanno espugnato il campo di Bolzano grazie alle reti di Rayyan Baniya, Diakité e Roberto Insigne. L’ultimo confronto, invece, si è concluso con una vittoria esterna del Südtirol per 2-0 a Palermo, firmata dai gol di Antonio Barreca e Gabriele Gori. Interessante anche il fatto che i marcatori più prolifici nei precedenti siano difensori, a testimonianza dell’equilibrio tattico tra le due compagini.

In conclusione, il duello tra Südtirol e Palermo si annuncia equilibrato e ricco di spunti dal punto di vista statistico. Le recenti stagioni confermano una tradizione di gare combattute e risultati mai scontati, con le quote dei bookmaker che riflettono questa incertezza.