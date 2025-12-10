Statistiche e quote Sudtirol-Bari: analisi completa Serie B

La Serie B torna protagonista con la sedicesima giornata, che vedrà il Bari impegnato in trasferta contro il Sudtirol sabato pomeriggio. Un confronto importante in ottica classifica, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per risalire posizioni e lasciarsi alle spalle la zona calda della graduatoria. L’incontro si disputerà allo stadio Druso di Bolzano, teatro delle recenti sfide casalinghe degli altoatesini.

Sudtirol-Bari: analisi dell’evento e contesto della sfida

Il prossimo turno di Serie B propone una partita dal valore rilevante per la parte bassa della classifica: Sudtirol e Bari sono separate da pochi punti e vivono una stagione fin qui caratterizzata da alti e bassi. I padroni di casa occupano la sedicesima posizione a quota 14 punti, frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. Il dato che salta all’occhio è l’elevato numero di pareggi: nessuna squadra ha collezionato più segni X degli altoatesini in questa stagione. Il Bari, dal canto suo, cercherà di approfittare della non brillantezza casalinga degli avversari per portare a casa un risultato positivo.

Statistiche a confronto: rendimento, forma e precedenti

Analizzando i dati stagionali, emergono alcuni spunti interessanti:

Sudtirol ha totalizzato 14 punti in 15 partite: 2 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte.

ha totalizzato 14 punti in 15 partite: 2 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. La formazione di Castori ha segnato 15 gol e ne ha subiti 19.

ha segnato 15 gol e ne ha subiti 19. L’ultima vittoria risale a fine settembre (3-1 sulla Reggiana ); da allora sono arrivati 10 risultati senza successi.

); da allora sono arrivati 10 risultati senza successi. In casa, al Druso, solo 7 punti conquistati: rendimento casalingo tra i meno brillanti della categoria (peggio solo lo Spezia).

Per il Sudtirol, la difficoltà a trovare continuità nei risultati è un tema centrale: l’elevato numero di pareggi testimonia una squadra spesso solida ma che fatica a chiudere le partite. Gli uomini di Castori fanno affidamento su alcuni elementi chiave come il capocannoniere Silvio Merkaj (4 gol) e un gruppo di centrocampisti e attaccanti che contribuiscono sia in termini realizzativi che di assist.

Quote principali e mercati osservati per Sudtirol-Bari

Le principali agenzie di scommesse propongono quote equilibrate per questa sfida, riflettendo la vicinanza in classifica e la tendenza del Sudtirol al pareggio:

Esito Finale Quota Media Vittoria Sudtirol 2.80 Pareggio 3.00 Vittoria Bari 2.60

Il mercato dell’Under/Over 2.5 vede una leggera preferenza per l’Under, considerata la media realizzativa non elevata delle due formazioni. Da segnalare anche le quote legate ai marcatori, con Merkaj tra i principali indiziati a segnare, seguito da Odogwu e Pecorino per il Sudtirol.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche della partita

Alcune tendenze e curiosità statistiche arricchiscono il quadro della sfida:

Il Sudtirol è la squadra che ha pareggiato di più in questa Serie B.

è la squadra che ha pareggiato di più in questa Serie B. L’undici di Castori non vince da 10 giornate consecutive.

non vince da 10 giornate consecutive. Tra gli ex in campo figurano Salvatore Molina , Andrea Masiello e Alessandro Mallamo .

, e . Simone Tronchin è il giocatore più utilizzato della rosa con 1179 minuti già disputati.

è il giocatore più utilizzato della rosa con 1179 minuti già disputati. La squadra fatica a imporsi tra le mura amiche, dove ha raccolto solo 7 punti.

Il modulo preferito dal tecnico marchigiano resta il 3-5-2, con una forte propensione a solidità difensiva e ricerca del risultato anche attraverso la gestione della gara.

La sfida tra Sudtirol e Bari si prospetta dunque equilibrata, con diversi elementi di interesse sia sotto il profilo statistico sia per le quote offerte dai bookmakers. I dati evidenziano una tendenza ai pareggi e difficoltà per i padroni di casa nell’ottenere successi, ma la partita resta aperta a ogni sviluppo.