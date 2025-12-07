Statistiche e quote Serie D: Derthona-Varese, tutti i dati chiave

Il prossimo appuntamento di Serie D vede protagonisti Derthona e Varese, impegnati in uno scontro di alta classifica al Coppi. La partita, in programma domenica, rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le formazioni. Il Derthona arriva a questa sfida dopo una sconfitta contro la Sanremese, mentre il Varese si conferma una delle corazzate del torneo. In questo articolo analizziamo le principali statistiche, i dati sulle prestazioni recenti e le quote più rilevanti per comprendere meglio il valore di questo match.

Derthona-Varese: una sfida tra tradizione e ambizioni

La partita tra Derthona e Varese si preannuncia ricca di spunti interessanti. Gli ospiti, guidati da Andrea Ciceri, vantano una rosa esperta e ben strutturata, costruita per puntare ai vertici della classifica di Serie D. Il Derthona, invece, si trova a fare i conti con alcune assenze pesanti, tra cui quella di Riccardo Perez, costretto a uno stop prolungato, e quella di Marcaletti per squalifica. Nonostante ciò, la formazione guidata da Mister Buttu ha mostrato una crescita costante nel corso della stagione, alternando risultati positivi a qualche battuta d’arresto che ha contribuito a rafforzare il gruppo. La gara rappresenta anche un’occasione per testare la solidità difensiva, grazie all’inserimento del nuovo acquisto Benedetti, destinato a partire titolare.

Analisi delle statistiche: forma recente e precedenti

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con motivazioni elevate, ma con andamenti differenti:

Derthona : reduce da una sconfitta interna ma con una buona capacità di reazione nelle ultime giornate.

: reduce da una sconfitta interna ma con una buona capacità di reazione nelle ultime giornate. Varese: ha raccolto 7 punti nelle ultime 3 partite, mostrando un attacco prolifico con 17 reti segnate e una difesa che ha subito 19 gol.

I precedenti giocati al Coppi evidenziano un sostanziale equilibrio:

Stagione Risultato 2020/2021 Derthona-Varese 0-1 2021/2022 Derthona-Varese 1-0 2022/2023 Derthona-Varese 1-0 2023/2024 Derthona-Varese 0-1

Come risulta dalla tabella, negli ultimi quattro incontri al Coppi il bilancio è di due vittorie per parte, tutte con risultati di misura.

Quote principali e mercati disponibili

Le quote dei principali bookmaker riflettono l’equilibrio della sfida, con una leggera preferenza per il Varese grazie alla maggiore esperienza del gruppo e ai risultati recenti. Le probabilità di vittoria sono comunque ravvicinate, considerando:

L’ottima tenuta casalinga del Derthona nelle ultime stagioni.

nelle ultime stagioni. Il potenziale offensivo del Varese, che può contare su attaccanti come Pietro Cogliati e Matteo Barzotti, entrambi a quota 4 reti stagionali.

Le quote per il pareggio rimangono piuttosto basse, segno che ci si attende una gara equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto.

Tendenze e curiosità numeriche: i dati salienti

Tra le curiosità statistiche più rilevanti spiccano:

Il Varese ha segnato almeno un gol in tutte le ultime sette partite disputate.

ha segnato almeno un gol in tutte le ultime sette partite disputate. Il Derthona ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime cinque gare casalinghe.

ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime cinque gare casalinghe. Nei precedenti al Coppi non si sono mai visti più di due gol a partita, confermando la tendenza a gare molto bloccate.

La rosa del Varese si distingue per la presenza di giocatori con lunga esperienza nei campionati professionistici, come Matteo Bruzzone (298 presenze tra Piacenza e Fiorenzuola), e un attacco che può contare su una vasta gamma di soluzioni offensive.

La sfida tra Derthona e Varese si preannuncia ricca di spunti, con numeri e quote che confermano il grande equilibrio tra le due formazioni. Gli appassionati di Serie D potranno assistere a un incontro dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.