Vai al contenuto
Bonus
100% primo deposito fino a 2.550€

T&C sul sito lottomatica.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 3.000€

T&C sul sito planetwin365.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

VAI AL SITO

Statistiche e quote Serie D: Derthona-Varese, tutti i dati chiave

Il prossimo appuntamento di Serie D vede protagonisti Derthona e Varese, impegnati in uno scontro di alta classifica al Coppi. La partita, in programma domenica, rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le formazioni. Il Derthona arriva a questa sfida dopo una sconfitta contro la Sanremese, mentre il Varese si conferma una delle corazzate del torneo. In questo articolo analizziamo le principali statistiche, i dati sulle prestazioni recenti e le quote più rilevanti per comprendere meglio il valore di questo match.

Derthona-Varese: una sfida tra tradizione e ambizioni

La partita tra Derthona e Varese si preannuncia ricca di spunti interessanti. Gli ospiti, guidati da Andrea Ciceri, vantano una rosa esperta e ben strutturata, costruita per puntare ai vertici della classifica di Serie D. Il Derthona, invece, si trova a fare i conti con alcune assenze pesanti, tra cui quella di Riccardo Perez, costretto a uno stop prolungato, e quella di Marcaletti per squalifica. Nonostante ciò, la formazione guidata da Mister Buttu ha mostrato una crescita costante nel corso della stagione, alternando risultati positivi a qualche battuta d’arresto che ha contribuito a rafforzare il gruppo. La gara rappresenta anche un’occasione per testare la solidità difensiva, grazie all’inserimento del nuovo acquisto Benedetti, destinato a partire titolare.

Bonus di Benvenuto

Fino a 3.000€

T&C sul sito planetwin365.it

 VAI AL SITO
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

 VAI AL SITO
100% primo deposito fino a 2.550€

T&C sul sito lottomatica.it

 VAI AL SITO
Fino a 1.024€

T&C sul sito snai.it

 VAI AL SITO
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

 VAI AL SITO
Fino a 500€

T&C sul sito leovegas.it

 VAI AL SITO
Fino a 50€

T&C su netbet.it

 VAI AL SITO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori.
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate

Analisi delle statistiche: forma recente e precedenti

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con motivazioni elevate, ma con andamenti differenti:

  • Derthona: reduce da una sconfitta interna ma con una buona capacità di reazione nelle ultime giornate.
  • Varese: ha raccolto 7 punti nelle ultime 3 partite, mostrando un attacco prolifico con 17 reti segnate e una difesa che ha subito 19 gol.

I precedenti giocati al Coppi evidenziano un sostanziale equilibrio:

Stagione Risultato
2020/2021 Derthona-Varese 0-1
2021/2022 Derthona-Varese 1-0
2022/2023 Derthona-Varese 1-0
2023/2024 Derthona-Varese 0-1

Come risulta dalla tabella, negli ultimi quattro incontri al Coppi il bilancio è di due vittorie per parte, tutte con risultati di misura.

Quote principali e mercati disponibili

Le quote dei principali bookmaker riflettono l’equilibrio della sfida, con una leggera preferenza per il Varese grazie alla maggiore esperienza del gruppo e ai risultati recenti. Le probabilità di vittoria sono comunque ravvicinate, considerando:

  • L’ottima tenuta casalinga del Derthona nelle ultime stagioni.
  • Il potenziale offensivo del Varese, che può contare su attaccanti come Pietro Cogliati e Matteo Barzotti, entrambi a quota 4 reti stagionali.

Le quote per il pareggio rimangono piuttosto basse, segno che ci si attende una gara equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto.

Tendenze e curiosità numeriche: i dati salienti

Tra le curiosità statistiche più rilevanti spiccano:

  • Il Varese ha segnato almeno un gol in tutte le ultime sette partite disputate.
  • Il Derthona ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime cinque gare casalinghe.
  • Nei precedenti al Coppi non si sono mai visti più di due gol a partita, confermando la tendenza a gare molto bloccate.

La rosa del Varese si distingue per la presenza di giocatori con lunga esperienza nei campionati professionistici, come Matteo Bruzzone (298 presenze tra Piacenza e Fiorenzuola), e un attacco che può contare su una vasta gamma di soluzioni offensive.

La sfida tra Derthona e Varese si preannuncia ricca di spunti, con numeri e quote che confermano il grande equilibrio tra le due formazioni. Gli appassionati di Serie D potranno assistere a un incontro dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Argomenti

Bonus
Fino a 3.000€

T&C sul sito planetwin365.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

VAI AL SITO
Bonus
100% primo deposito fino a 2.550€

T&C sul sito lottomatica.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 1.024€

T&C sul sito snai.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 500€

T&C sul sito leovegas.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 50€

T&C su netbet.it

VAI AL SITO

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO