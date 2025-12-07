Statistiche e quote Serie D: Derthona-Varese, tutti i dati chiave

Il prossimo appuntamento di Serie D vede protagonisti Derthona e Varese, impegnati in uno scontro di alta classifica al Coppi. La partita, in programma domenica, rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le formazioni. Il Derthona arriva a questa sfida dopo una sconfitta contro la Sanremese, mentre il Varese si conferma una delle corazzate del torneo. In questo articolo analizziamo le principali statistiche, i dati sulle prestazioni recenti e le quote più rilevanti per comprendere meglio il valore di questo match.
Derthona-Varese: una sfida tra tradizione e ambizioni
La partita tra Derthona e Varese si preannuncia ricca di spunti interessanti. Gli ospiti, guidati da Andrea Ciceri, vantano una rosa esperta e ben strutturata, costruita per puntare ai vertici della classifica di Serie D. Il Derthona, invece, si trova a fare i conti con alcune assenze pesanti, tra cui quella di Riccardo Perez, costretto a uno stop prolungato, e quella di Marcaletti per squalifica. Nonostante ciò, la formazione guidata da Mister Buttu ha mostrato una crescita costante nel corso della stagione, alternando risultati positivi a qualche battuta d’arresto che ha contribuito a rafforzare il gruppo. La gara rappresenta anche un’occasione per testare la solidità difensiva, grazie all’inserimento del nuovo acquisto Benedetti, destinato a partire titolare.
Analisi delle statistiche: forma recente e precedenti
Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con motivazioni elevate, ma con andamenti differenti:
- Derthona: reduce da una sconfitta interna ma con una buona capacità di reazione nelle ultime giornate.
- Varese: ha raccolto 7 punti nelle ultime 3 partite, mostrando un attacco prolifico con 17 reti segnate e una difesa che ha subito 19 gol.
I precedenti giocati al Coppi evidenziano un sostanziale equilibrio:
|Stagione
|Risultato
|2020/2021
|Derthona-Varese 0-1
|2021/2022
|Derthona-Varese 1-0
|2022/2023
|Derthona-Varese 1-0
|2023/2024
|Derthona-Varese 0-1
Come risulta dalla tabella, negli ultimi quattro incontri al Coppi il bilancio è di due vittorie per parte, tutte con risultati di misura.
Quote principali e mercati disponibili
Le quote dei principali bookmaker riflettono l’equilibrio della sfida, con una leggera preferenza per il Varese grazie alla maggiore esperienza del gruppo e ai risultati recenti. Le probabilità di vittoria sono comunque ravvicinate, considerando:
- L’ottima tenuta casalinga del Derthona nelle ultime stagioni.
- Il potenziale offensivo del Varese, che può contare su attaccanti come Pietro Cogliati e Matteo Barzotti, entrambi a quota 4 reti stagionali.
Le quote per il pareggio rimangono piuttosto basse, segno che ci si attende una gara equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto.
Tendenze e curiosità numeriche: i dati salienti
Tra le curiosità statistiche più rilevanti spiccano:
- Il Varese ha segnato almeno un gol in tutte le ultime sette partite disputate.
- Il Derthona ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime cinque gare casalinghe.
- Nei precedenti al Coppi non si sono mai visti più di due gol a partita, confermando la tendenza a gare molto bloccate.
La rosa del Varese si distingue per la presenza di giocatori con lunga esperienza nei campionati professionistici, come Matteo Bruzzone (298 presenze tra Piacenza e Fiorenzuola), e un attacco che può contare su una vasta gamma di soluzioni offensive.
La sfida tra Derthona e Varese si preannuncia ricca di spunti, con numeri e quote che confermano il grande equilibrio tra le due formazioni. Gli appassionati di Serie D potranno assistere a un incontro dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.