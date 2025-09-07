Statistiche e quote Serie C: Ravenna-Bra, analisi completa

La sfida tra Ravenna e Bra, in programma oggi alle 17:30 allo stadio Benelli, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni, entrambe neopromosse in Serie C. Il match segna il primo confronto assoluto nella storia tra i due club, e arriva dopo percorsi diversi nelle prime giornate. I giallorossi vogliono riscattare la recente sconfitta nel derby con il Forlì, mentre i piemontesi cercano continuità dopo le ultime uscite.

Prima assoluta tra Ravenna e Bra: il contesto della gara

La partita di oggi tra Ravenna e Bra ha un sapore speciale: mai prima d’ora le due squadre si erano affrontate in gare ufficiali. Entrambe le compagini si presentano all’appuntamento da neopromosse in Serie C, desiderose di confermare le buone impressioni lasciate in avvio di stagione. Il Ravenna, dopo la vittoria casalinga contro il Campobasso nel debutto stagionale, è incappato in una battuta d’arresto nel derby con il Forlì, deciso da una rete dell’ex Simone Saporetti. La voglia di riscatto è forte, come sottolineato anche dal tecnico Marco Marchionni, che invita a non sottovalutare un Bra capace di giocare con personalità e non solo di difendersi. Sul fronte ospite, i piemontesi hanno mostrato solidità tattica alternando il 5-4-1 e il 5-3-2, e arrivano dal pareggio beffardo contro il Perugia, maturato nei minuti di recupero su calcio di rigore.

Forma e rendimento recente delle due squadre

L’analisi statistica delle prime uscite stagionali mette in luce alcuni dati rilevanti:

Ravenna : 1 vittoria (contro Campobasso ), 1 sconfitta (contro Forlì ).

: 1 vittoria (contro ), 1 sconfitta (contro ). Bra: 1 pareggio (2-2 con Perugia), 1 sconfitta di misura (0-1 contro Samb).

Il Ravenna ha dimostrato di saper reagire bene in casa, dove vuole costruire la propria salvezza e magari qualcosa in più. L’assenza di Luciani e il rallentato inserimento di Okaka sono le principali difficoltà per il tecnico, che però dovrebbe confermare l’undici visto nelle prime uscite, con alcuni giocatori in panchina pronti a subentrare. Il Bra ha invece lasciato punti preziosi nel finale delle partite, dimostrando però di sapersi giocare le proprie carte anche contro avversari quotati.

Quote principali e scenario secondo i bookmaker

Le analisi dei bookmaker riflettono un certo equilibrio, ma con favorito il Ravenna:

Esito Finale Quota Vittoria Ravenna 1,58 Pareggio 3,76 Vittoria Bra 5,50

La quota bassa associata al successo dei giallorossi esprime fiducia nelle loro possibilità, soprattutto grazie al fattore campo. Il pareggio e il successo esterno del Bra sono invece considerati meno probabili, anche per via della minore esperienza nella categoria.

Curiosità numeriche e tendenze da non sottovalutare

Alcuni spunti numerici possono aiutare a comprendere meglio la sfida:

Sia Ravenna che Bra cercano ancora la prima vittoria nella storia dei confronti diretti.

che cercano ancora la prima vittoria nella storia dei confronti diretti. Il Ravenna in casa ha mostrato solidità, mentre il Bra ha già subito gol nei minuti di recupero.

in casa ha mostrato solidità, mentre il ha già subito gol nei minuti di recupero. Entrambe hanno cambiato diversi interpreti rispetto alla scorsa stagione, puntando su un mix tra esperienza e gioventù.

Da segnalare anche la presenza limitata di tifosi ospiti e alcune restrizioni per la sicurezza nell’area dello stadio, elementi che potrebbero incidere sull’atmosfera dell’incontro.

In sintesi, la gara tra Ravenna e Bra si annuncia come una sfida interessante non solo per la classifica ma anche per i molti spunti statistici e le valutazioni dei bookmaker. Le due neopromosse si giocano molto in termini di morale e crescita in questa prima assoluta tra le due formazioni, in un contesto in cui ogni dettaglio può fare la differenza già dalle prime giornate.