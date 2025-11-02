Home | Statistiche e quote Serie C: Lecco-Arzignano e Lumezzane-Renate

Serie C si prepara a vivere una domenica di grande calcio con due sfide di rilievo: Lecco-Arzignano e Lumezzane-Renate, valide per la 12ª giornata del Girone A. Due partite che mettono in palio punti pesanti, con protagoniste squadre impegnate in obiettivi differenti: chi sogna la promozione, chi cerca la salvezza. Gli incontri si disputeranno domenica 2 novembre 2025, rispettivamente allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco e in casa del Lumezzane.

Lecco-Arzignano: sfida tra ambizioni playoff e lotta salvezza

Il confronto tra Calcio Lecco 1912 e Arzignano Valchiampo si preannuncia particolarmente interessante per la diversa situazione di classifica delle due formazioni. Il Lecco, guidato da Federico Valente, si trova al terzo posto con 21 punti, frutto di sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. La squadra lombarda si distingue per una difesa solida, con appena sei reti subite, e un rendimento casalingo di tutto rispetto: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in cinque gare interne. I padroni di casa puntano sulla propria organizzazione e sul reparto offensivo per consolidare la posizione playoff e accorciare sulle dirette concorrenti Vicenza e Union Brescia.

Dall’altra parte, l’Arzignano allenato da Giuseppe Bianchini occupa la sedicesima posizione con nove punti (due vittorie, tre pareggi, cinque sconfitte). Il principale punto debole dei veneti è la fragilità difensiva, con quindici reti al passivo, acuita dalle difficoltà lontano da casa: solo quattro punti raccolti in trasferta su quindici disponibili. Nonostante il recente successo contro il Forlì, la squadra è chiamata a una prova di compattezza e carattere per uscire dalla zona calda della classifica.

Statistiche e andamenti a confronto: forma, precedenti e rendimento

Analizzando le statistiche delle due partite in programma, emergono alcuni dati interessanti:

Lecco – 21 punti in 10 giornate, difesa tra le migliori, rendimento casalingo positivo.

– 21 punti in 10 giornate, difesa tra le migliori, rendimento casalingo positivo. Arzignano – 9 punti, difesa in difficoltà, trasferta ostica (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte fuori casa).

– 9 punti, difesa in difficoltà, trasferta ostica (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte fuori casa). Lumezzane – 7 punti, 18 gol subiti in 10 gare (tra le difese più battute), solo una vittoria interna nelle ultime cinque.

– 7 punti, 18 gol subiti in 10 gare (tra le difese più battute), solo una vittoria interna nelle ultime cinque. Renate – 13 punti, 13 gol subiti, buona solidità in trasferta (2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque trasferte).

Il Lumezzane, allenato da Emanuele Troise, attraversa un periodo delicato: diciottesimo posto e bisogno urgente di punti per rimettersi in corsa in chiave salvezza. Il Renate di Luciano Foschi, invece, si trova in sesta posizione e mira a consolidarsi tra le prime cinque sfruttando la propria continuità di risultati e le difficoltà dei padroni di casa.

Quote principali disponibili sulle sfide di Serie C

Le piattaforme di scommesse come Bet365 offrono la possibilità di seguire in streaming le partite e forniscono aggiornamenti costanti sulle quote principali. Per gli incontri Lecco-Arzignano e Lumezzane-Renate, le quote riflettono il differente stato di forma delle squadre:

Il Lecco parte favorito, con quota bassa per la vittoria interna, mentre il successo dell’ Arzignano è quotato più alto, a testimonianza della sfida sulla carta sbilanciata.

parte favorito, con quota bassa per la vittoria interna, mentre il successo dell’ è quotato più alto, a testimonianza della sfida sulla carta sbilanciata. Nel match tra Lumezzane e Renate, equilibrio relativo: il Renate gode di un leggero favore da parte dei bookmaker, ma la necessità di punti del Lumezzane e il fattore campo mantengono le quote abbastanza vicine.

Le quote sono soggette a variazione in base alle informazioni dell’ultimo minuto su infortuni, squalifiche e andamento delle formazioni, consultabili direttamente sulle piattaforme di betting autorizzate.

Tendenze e curiosità numeriche sulle squadre in campo

Alcuni trend statistici emergono dalle ultime giornate:

Lecco ha una delle migliori difese del girone: solo 6 gol incassati.

ha una delle migliori difese del girone: solo 6 gol incassati. Lumezzane fatica in fase difensiva, con 18 reti subite, e ha vinto solo una volta in casa nelle ultime cinque partite.

fatica in fase difensiva, con 18 reti subite, e ha vinto solo una volta in casa nelle ultime cinque partite. Renate è solida fuori casa, con due vittorie e due pareggi nelle ultime trasferte, e cerca continuità per il salto di qualità.

è solida fuori casa, con due vittorie e due pareggi nelle ultime trasferte, e cerca continuità per il salto di qualità. Arzignano ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, mostrando segnali di ripresa solo nell’ultimo turno.

Da segnalare anche la presenza di diversi giovani interessanti e una buona componente di equilibrio tattico, soprattutto nei match dove il divario di classifica non si traduce sempre in campo.

La 12ª giornata del Girone A di Serie C promette dunque duelli serrati e numeri da seguire con attenzione. Le statistiche e le quote aggiornate offrono uno spaccato chiaro delle ambizioni e delle difficoltà delle squadre coinvolte, in attesa di riscontri dal campo che potrebbero ridefinire equilibri e aspirazioni stagionali.