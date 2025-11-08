Home | Statistiche e quote Serie B: focus su Frosinone-Modena e Mantova-Padova

La Serie B entra nel vivo con la 12^ giornata in programma tra l’8 e il 9 novembre 2025. Questo turno si preannuncia particolarmente interessante sia per la lotta al vertice che per la situazione delicata nelle zone basse della classifica. L’attenzione di tifosi e appassionati di statistiche si concentra su un paio di sfide di cartello, come Frosinone-Modena e Mantova-Padova, che promettono equilibrio e spettacolo secondo i dati e le quote dei principali bookmaker.

Equilibrio e rivalità nella 12^ giornata di Serie B

Il campionato di Serie B ha raggiunto un momento cruciale: il Modena torna in campo da capolista dopo aver ripreso il cammino vincente nel derby emiliano contro la Reggiana. I canarini guidano la classifica, ma la concorrenza è serrata, con il Monza che ha inanellato cinque successi consecutivi e il Frosinone pronto a sfruttare lo scontro diretto per agganciare la vetta. In coda, il Mantova ha trovato una vittoria fondamentale contro la Sampdoria, interrompendo una striscia negativa di nove turni, mentre squadre come Pescara ed Empoli restano in una posizione di classifica complicata.

Modena capolista dopo il successo nel derby

capolista dopo il successo nel derby Monza in grande ascesa con cinque vittorie di fila

in grande ascesa con cinque vittorie di fila Mantova rilanciato dalla vittoria in trasferta a Genova

rilanciato dalla vittoria in trasferta a Genova Zona retrocessione ancora molto incerta

Statistiche recenti e confronto forma: Frosinone-Modena

La sfida tra Frosinone e Modena, in programma allo stadio Benito Stirpe, rappresenta un vero banco di prova per entrambe le squadre. Il Modena arriva forte di due rigori trasformati nel match contro la Juve Stabia, che hanno permesso di consolidare il primo posto. Dall’altra parte, il Frosinone appare in netta ripresa rispetto all’inizio di ottobre ed è reduce da due successi consecutivi contro Entella e Carrarese, con sei reti segnate e nessuna subita.

Modena : miglior attacco nelle ultime 5 giornate

: miglior attacco nelle ultime 5 giornate Frosinone : nessun gol subito nelle ultime 2 partite

: nessun gol subito nelle ultime 2 partite Precedenti equilibrati negli ultimi anni

Statistiche comparative e trend: Mantova-Padova

La partita tra Mantova e Padova ripropone una rivalità recente, già vista in Serie C. Il Mantova ha scelto la continuità affidandosi ancora a Davide Possanzini, e la vittoria in trasferta a Marassi potrebbe essere decisiva anche sul piano psicologico. Il Padova, invece, mostra una buona regolarità: dopo la sconfitta a Bari, ha raccolto una vittoria a Catanzaro e tre pareggi consecutivi, mostrando solidità ma senza essere particolarmente brillante sotto porta.

Mantova : vittoria dopo 9 turni senza successi

: vittoria dopo 9 turni senza successi Padova : imbattuto da quattro partite

: imbattuto da quattro partite Bilancio recente in equilibrio

Le quote principali dei bookmaker per i big match

Secondo le principali agenzie di scommesse, grande equilibrio sia per Frosinone-Modena che per Mantova-Padova. Per la sfida al vertice, il segno “2” (successo Modena) è offerto a 2,55, mentre il segno “1” (vittoria Frosinone) si trova molto vicino, a 2,70. Il pareggio (segno “X”) viene quotato a 3,15, segno che i bookmaker si aspettano una gara aperta a qualsiasi risultato.

Partita Segno 1 Segno X Segno 2 Frosinone-Modena 2,70 3,15 2,55 Mantova-Padova 2,45 3,15 2,85

In Mantova-Padova il leggero favore dei pronostici va ai padroni di casa: segno “1” a 2,45, segno “2” (Padova) a 2,85 e pareggio sempre a 3,15.

Tendenze e curiosità numeriche della Serie B

Alcuni dati interessanti emergono analizzando trend e curiosità di questa 12^ giornata di Serie B:

Modena ha sempre segnato almeno un gol nelle ultime 7 trasferte.

ha sempre segnato almeno un gol nelle ultime 7 trasferte. Frosinone non subisce reti da 180 minuti.

non subisce reti da 180 minuti. Mantova ha raccolto in una sola partita quasi la metà dei punti totali delle ultime 12 giornate.

ha raccolto in una sola partita quasi la metà dei punti totali delle ultime 12 giornate. Padova ha una delle difese meno battute nelle ultime settimane.

Questi elementi, uniti alle quote equilibrate, confermano quanto sia difficile fare previsioni certe e quanto ogni dettaglio possa risultare decisivo.

In sintesi, la 12^ giornata di Serie B si annuncia ricca di spunti per chi segue con attenzione statistiche e dati. Le principali sfide promettono incertezza ed equilibrio, come confermano le quote e i trend recenti. Il quadro resta aperto a ogni risultato, in un campionato che si conferma ancora una volta tra i più imprevedibili e appassionanti.