Home | Statistiche e quote Serie B: Empoli-Samp e Palermo-Monza

Serie B 2025-26 entra nel vivo con la decima giornata che propone due sfide di grande interesse sia per la classifica che per le statistiche: Empoli-Sampdoria e Palermo-Monza. Entrambi gli incontri, in programma il 28 ottobre 2025 alle ore 20:30, rappresentano per le squadre coinvolte un crocevia importante della stagione tra obiettivi di salvezza e ambizioni d’alta classifica. Analizziamo i dati, i numeri e le curiosità principali che possono aiutare a comprendere meglio la situazione delle quattro formazioni.

Empoli-Sampdoria: sfida salvezza al Castellani tra due squadre in cerca di svolta

La partita tra Empoli e Sampdoria si disputerà allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. In classifica i toscani occupano la quattordicesima posizione con 10 punti, mentre i blucerchiati sono diciannovesimi a quota 6. Entrambe le squadre hanno raccolto 6 punti nelle ultime cinque gare, segno di una forma altalenante. L’Empoli alterna pareggi e qualche vittoria, mentre la Sampdoria cerca continuità dopo alcuni pareggi e una vittoria casalinga importante. La gara, diretta dall’esperto arbitro Marco Piccinini, si annuncia tesa e combattuta, con le due squadre desiderose di invertire il trend negativo recente.

Statistiche comparative: forma recente, precedenti e rendimento stagionale

Empoli nelle ultime 5 partite: 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta (6 punti).

nelle ultime 5 partite: 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta (6 punti). Sampdoria nelle ultime 5 partite: 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta (6 punti).

nelle ultime 5 partite: 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta (6 punti). Precedenti recenti: dopo sei incroci di Serie B senza sconfitte, l’ Empoli ha perso le ultime due sfide contro la Sampdoria , che cerca il tris.

senza sconfitte, l’ ha perso le ultime due sfide contro la , che cerca il tris. La Sampdoria non vince da 18 trasferte consecutive in Serie B e nel 2025 detiene il record negativo con 13 gare esterne senza vittorie.

non vince da 18 trasferte consecutive in e nel 2025 detiene il record negativo con 13 gare esterne senza vittorie. L’ Empoli si appoggia su un attacco efficace in casa: Steven Shpendi e Bohdan Popov hanno già segnato tre reti interne ciascuno.

si appoggia su un attacco efficace in casa: e hanno già segnato tre reti interne ciascuno. Tra i liguri, attenzione alla fantasia di Liam Henderson e ai gol di Massimo Coda.

Dal punto di vista statistico, le due formazioni presentano un possesso palla simile (circa 49%), ma l’Empoli è più preciso al tiro (oltre il 50% di tiri nello specchio) con 12 gol segnati e 16 subiti. La Sampdoria crea più occasioni (95 tiri totali) ma ha una percentuale di realizzazione inferiore (39% nello specchio) e ha subito 14 reti. Sul piano disciplinare, i toscani sono più sanzionati (20 gialli contro 16).

Palermo-Monza: scontro di alta classifica al Renzo Barbera

Al Renzo Barbera di Palermo va in scena il match tra i rosanero (quarti con 16 punti) e il Monza (secondo con 17 punti). Si tratta di una sfida d’alta quota, con il Palermo che ha collezionato 4 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta (10 gol fatti, 5 subiti), mentre il Monza vanta 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte (11 gol fatti, 7 subiti). Il Monza arriva da tre vittorie consecutive, mentre il Palermo sta attraversando una serie positiva caratterizzata da numerosi pareggi.

Statistiche comparative: numeri chiave di Palermo e Monza

Il Palermo ha raccolto 6 punti nelle ultime 5 partite, il Monza 10.

ha raccolto 6 punti nelle ultime 5 partite, il 10. Storicamente, il Palermo è quasi imbattuto in casa contro il Monza : 14 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta (datata 1979).

è quasi imbattuto in casa contro il : 14 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta (datata 1979). Il Palermo ha ottenuto 9 punti in 5 gare interne, meglio solo nel 2018/19 dopo lo stesso numero di partite.

ha ottenuto 9 punti in 5 gare interne, meglio solo nel 2018/19 dopo lo stesso numero di partite. Il Monza ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte, evento che mancava dal 2020/21.

ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte, evento che mancava dal 2020/21. Dal punto di vista individuale, Joel Pohjanpalo cerca il gol che manca da quattro gare interne, mentre Keita Baldé e Dany Mota sono in forma e potrebbero essere decisivi.

Le statistiche stagionali mostrano il Monza più dominante nel possesso (52,4%) e nella precisione di passaggio (83,4%), mentre il Palermo si distingue per la precisione al tiro (47,2%) e il maggior numero di clean sheet (4). Le difese si equivalgono per solidità (5 gol subiti dal Palermo, 7 dal Monza).

Quote principali disponibili sui mercati Empoli-Sampdoria e Palermo-Monza

Per entrambe le sfide, i bookmakers propongono quote equilibrate che riflettono l’incertezza dei pronostici. Nei mercati principali (esito finale, under/over gol, marcatori), la tendenza è di vedere partite combattute e con pochi gol, vista la compattezza difensiva delle squadre e la necessità di punti. Le quote sull’Empoli vittorioso sono leggermente favorite rispetto alla Sampdoria, mentre tra Palermo e Monza il bilanciamento è più marcato, con una leggera preferenza per i padroni di casa, forti del fattore campo e di una storia favorevole nei precedenti.

Tendenze, curiosità numeriche e statistiche da non perdere

L’ Empoli non perde due partite di fila in Serie B dal luglio 2020; attenzione quindi al possibile “riscatto” dopo il ko con il Modena .

non perde due partite di fila in dal luglio 2020; attenzione quindi al possibile “riscatto” dopo il ko con il . La Sampdoria è la squadra con più trasferte senza vittorie nel 2025 (13 gare).

è la squadra con più trasferte senza vittorie nel 2025 (13 gare). Il Palermo può arrivare a tre pareggi interni consecutivi, evento che manca dal 2019.

può arrivare a tre pareggi interni consecutivi, evento che manca dal 2019. Il Monza non ottiene due vittorie in trasferta con porta inviolata dal 1979.

non ottiene due vittorie in trasferta con porta inviolata dal 1979. Statistiche disciplinari: l’arbitro Sacchi (Palermo-Monza) ha una media di 6 cartellini a partita nelle sue direzioni stagionali.

Le sfide della decima giornata di Serie B tra Empoli-Sampdoria e Palermo-Monza si preannunciano ricche di spunti e numeri da analizzare. Le statistiche e le quote suggeriscono equilibrio e attenzione ai dettagli: la storia, il rendimento recente e i dati stagionali saranno determinanti per capire l’andamento delle gare e il peso specifico dei risultati ottenuti.