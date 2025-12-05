Home | Statistiche e quote Serie B: Agrigento-Legnano tra numeri e trend

Serie B Nazionale si prepara ad accogliere una sfida di grande interesse tra Basket Agrigento e SAE Legnano, in programma domenica 7 dicembre alle ore 18 presso il PalaMoncada di Agrigento. L’incontro rappresenta una tappa importante della quindicesima giornata di campionato e vede contrapporsi due squadre con obiettivi e stati di forma differenti, ma entrambe desiderose di conquistare punti preziosi in questa fase cruciale della stagione.

Un Legnano in vetta affronta una trasferta insidiosa ad Agrigento

SAE Legnano arriva all’appuntamento in Sicilia da capolista solitaria della Serie B Nazionale, forte di 11 vittorie e soltanto 2 sconfitte. I biancorossi stanno vivendo un momento particolarmente brillante, come confermato anche dalla prestazione nell’ultimo turno contro Gema Montecatini. In quella gara sono emerse le qualità di giocatori come Vytenis Cizauskas (21 punti e 6 assist) e Arsenjie Stepanovic (17 punti e 7 rimbalzi), oltre al contributo decisivo di Andrea Quinti nei minuti finali. Tuttavia, la trasferta ad Agrigento rappresenta una classica trappola, con i padroni di casa determinati a sovvertire il pronostico grazie alla spinta del proprio pubblico e alla leggerezza mentale di chi non ha nulla da perdere.

Forma delle squadre e statistiche recenti: numeri a confronto

Analizzando le statistiche delle ultime settimane, si evidenziano alcuni dati rilevanti che aiutano a comprendere la situazione attuale delle due squadre:

SAE Legnano ha conquistato 11 successi su 13 partite, mostrando grande equilibrio sia in attacco che in difesa.

ha conquistato 11 successi su 13 partite, mostrando grande equilibrio sia in attacco che in difesa. Nell’ultimo match, i lombardi hanno saputo gestire un vantaggio significativo, salvo rischiare nel finale a causa di una rimonta avversaria, ma hanno mostrato solidità nei momenti cruciali.

Basket Agrigento si trova nella parte bassa della classifica ma ha spesso reso la vita difficile anche a squadre di alta fascia, giocando “alla pari contro tutti”.

Nel confronto diretto recente, sono emersi i protagonisti offensivi di Legnano, con menzione speciale per la capacità di Cizauskas di coinvolgere i compagni e per la concretezza a rimbalzo di Stepanovic e Quinti.

Le quote principali per la sfida di Serie B Nazionale

Sebbene le quote dei bookmakers non siano state esplicitamente riportate dagli operatori nel materiale di partenza, si può delineare il contesto generale: la posizione in classifica e il rendimento recente fanno sì che Legnano venga considerata favorita per la vittoria esterna, mentre Agrigento potrebbe rappresentare una scelta interessante per chi cerca sorprese, data la tradizione di partite combattute al PalaMoncada. In questo tipo di incontri, i mercati più seguiti dagli appassionati riguardano il testa a testa, l’handicap e il totale punti, con particolare attenzione alle variazioni pre-partita che potrebbero riflettere le ultime news su roster e condizioni fisiche degli atleti.

Tendenze, curiosità e numeri da non sottovalutare

Alcune tendenze statistiche meritano attenzione in vista della gara:

Legnano ha spesso costruito le proprie vittorie grazie a parziali decisivi negli ultimi quarti, segno di tenuta mentale e organizzazione difensiva.

ha spesso costruito le proprie vittorie grazie a parziali decisivi negli ultimi quarti, segno di tenuta mentale e organizzazione difensiva. I lombardi possono contare su una coppia di stranieri prolifica (Cizauskas-Stepavonic) e su giovani italiani capaci di incidere, come Quinti .

. Agrigento, pur partendo da sfavorita, tende a disputare incontri equilibrati, sfruttando il fattore campo e il ritmo alto soprattutto nelle fasi iniziali dei match.

Un dato interessante riguarda la distribuzione dei punti nei momenti chiave: nella recente vittoria di Legnano, 8 punti e 6 rimbalzi di Quinti in 3 minuti sono stati determinanti per l’allungo decisivo. Questo tipo di exploit individuali potrebbe risultare decisivo anche nella sfida di Agrigento.

In conclusione, la partita tra Basket Agrigento e SAE Legnano si presenta come un duello ricco di spunti e numeri da monitorare, sia per la classifica sia per le dinamiche interne alle due squadre. Le statistiche e le tendenze emerse nelle ultime giornate suggeriscono una gara aperta, con Legnano favorita sulla carta ma chiamata a non sottovalutare la voglia di riscatto dei siciliani davanti al proprio pubblico.