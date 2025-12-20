Home | Statistiche e quote Serie A1: Schio, Roseto e le sfide chiave

La Serie A1 femminile di basket riparte con la dodicesima giornata, segnando l’inizio del girone di ritorno. Il weekend propone match di grande interesse sia per la classifica che per le statistiche individuali e di squadra. Il turno si apre sabato alle 20:45 con l’anticipo tra People Strategy Panthers Roseto e Famila Wuber Schio, per poi proseguire domenica con altri incontri chiave che possono influenzare l’andamento della stagione. Analizziamo numeri, tendenze e quote delle partite in programma, offrendo una panoramica dettagliata per appassionati e curiosi.

Dodicesima giornata: focus sugli scontri chiave e il calendario

Il calendario della dodicesima giornata di Serie A1 femminile si presenta ricco di spunti. L’anticipo tra Panthers Roseto e Schio non è solo una sfida di classifica, ma anche un gustoso antipasto della semifinale di Coppa Italia che vedrà le stesse squadre affrontarsi nuovamente a breve. Schio arriva da una brillante vittoria in Eurolega contro Praga e vanta una striscia aperta di dieci successi in campionato, iniziata proprio con il netto 76-52 dell’andata sulle Panthers. Roseto ha invece consolidato la partecipazione alle Final Eight grazie alla prima vittoria esterna stagionale, battendo Brixia. Il PalaMaggetti rimane il fortino delle abruzzesi, che si sono distinte per l’atteggiamento positivo anche contro le big.

Statistiche comparative: forma attuale e precedenti delle squadre

Analizzando la forma recente e i precedenti:

Famila Wuber Schio ha vinto tutte le partite di campionato, con una striscia di 10 successi consecutivi e una difesa tra le più solide.

ha vinto tutte le partite di campionato, con una striscia di 10 successi consecutivi e una difesa tra le più solide. People Strategy Panthers Roseto ha costruito gran parte del proprio bottino punti in casa, mostrando solidità e spirito combattivo.

ha costruito gran parte del proprio bottino punti in casa, mostrando solidità e spirito combattivo. Nel match d’andata, Schio si era imposto nettamente sulle Panthers, ma Roseto è cresciuta nel corso del girone.

Passando alle altre gare domenicali, spicca l’incrocio tra Alama San Martino di Lupari e Dinamo Banco di Sardegna Sassari. San Martino vive un momento difficile con cinque sconfitte consecutive e si trova fuori dalle prime otto per la prima volta dal 2013-14. Sassari, invece, non vince in trasferta da ottobre ma all’andata si era imposta 76-64 grazie soprattutto alle prestazioni di Debora Carangelo e Kourtney Treffers. Da segnalare anche Liz Scott, quinta miglior valutazione del campionato (21.8 di media).

Analisi delle quote principali e mercati disponibili

Le quote dei principali bookmakers rispecchiano l’andamento delle squadre:

Incontro Favorita Quote Vittoria Panthers Roseto – Schio Schio 1.15 – 5.50 San Martino – Sassari Equilibrio 1.90 – 1.80 Magnolia Campobasso – Brixia Campobasso 1.45 – 2.70

Le quote evidenziano come Schio sia nettamente favorita contro Roseto, mentre si prevede equilibrio tra San Martino e Sassari. In altri incontri, attenzione anche alle variazioni delle quote sotto data, spesso influenzate da infortuni o rotazioni.

Tendenze statistiche e curiosità sui numeri della giornata

Numerose sono le tendenze interessanti emerse nelle prime undici giornate:

Schio punta a portare a undici la serie di vittorie consecutive in Serie A1 .

punta a portare a undici la serie di vittorie consecutive in . Roseto ha raccolto la maggior parte dei punti tra le mura amiche del PalaMaggetti .

ha raccolto la maggior parte dei punti tra le mura amiche del . Brixia non ha ancora trovato la vittoria in trasferta.

non ha ancora trovato la vittoria in trasferta. San Martino non figurava fuori dalle prime otto dal 2013-14.

non figurava fuori dalle prime otto dal 2013-14. Anaya Peoples ha già collezionato cinque doppie doppie stagionali.

ha già collezionato cinque doppie doppie stagionali. Match da ex per Caterina Dotto, Anastasia Conte e Beatrice Attura in Derthona-Geas.

In conclusione, la dodicesima giornata di Serie A1 femminile promette partite combattute e ricche di spunti statistici, sia individuali che di squadra. Le quote sottolineano i valori in campo, ma come sempre la pallacanestro può riservare sorprese e ribaltoni, rendendo ogni sfida aperta e interessante anche per chi si avvicina solo ora al campionato.