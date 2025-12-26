Home | Statistiche e quote Serie A: Pisa-Juventus, numeri e tendenze

Il match tra Pisa e Juventus, valido per la 17ª giornata di Serie A 2025/26, si disputerà sabato 27 dicembre alle ore 20:45 presso l’Arena Garibaldi – Stadio Anconetani di Pisa. La sfida, che sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport, rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni: i bianconeri cercano la terza vittoria consecutiva, mentre i nerazzurri puntano a risalire dalla zona bassa della classifica.

Analisi dell’evento: Pisa-Juventus tra ambizioni e necessità

La partita tra Pisa e Juventus si preannuncia come una sfida ricca di spunti, sia dal punto di vista tecnico che statistico. I bianconeri, guidati da Luciano Spalletti, stanno attraversando il loro miglior periodo stagionale, forti di tre vittorie consecutive tra Champions League e Serie A. Con 29 punti in classifica, la Juventus è quinta, a un solo punto dalla zona Champions, e il match all’Arena Garibaldi rappresenta un’opportunità concreta di sorpassare la Roma.

Al contrario, il Pisa vive una stagione difficile: penultimo posto con 11 punti, una sola vittoria e otto pareggi in sedici giornate. Nell’ultima gara, però, la squadra di Alberto Gilardino ha dimostrato carattere rimontando il Cagliari nei minuti finali, interrompendo una serie negativa di tre sconfitte.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento

Il confronto tra Pisa e Juventus è segnato da una netta superiorità storica dei bianconeri:

Juventus imbattuta contro il Pisa in Serie A: 14 partite, 10 vittorie e 4 pareggi.

contro il Pisa in Serie A: 14 partite, 10 vittorie e 4 pareggi. Tutte le ultime nove sfide tra le due squadre hanno visto entrambe andare a segno, con una media di oltre 4 gol a partita (37 reti complessive).

L’ultimo incontro a Pisa risale al 13 gennaio 1991: 1-5 per la Juventus, con tripletta di Pierluigi Casiraghi e doppietta di Roberto Baggio .

e doppietta di . Il Pisa non ha mai battuto la Juventus in casa in Serie A: sette incontri, tre pareggi iniziali seguiti da tre sconfitte e un altro pari.

La Juventus ha vinto sei delle ultime sette partite giocate in tutte le competizioni.

Dal punto di vista del rendimento recente:

La Juventus non perde in trasferta da cinque gare consecutive e spesso passa in vantaggio per prima.

non perde in trasferta da cinque gare consecutive e spesso passa in vantaggio per prima. Il Pisa ha il peggior rendimento interno del campionato, con un solo gol realizzato in casa finora.

Quote principali disponibili per Pisa-Juventus

I principali bookmaker assegnano alla Juventus un ruolo di favorita, con una quota vittoria intorno a 1.45. Il pareggio si attesta su valori più alti, mentre la vittoria del Pisa viene considerata altamente improbabile, dato anche lo storico negativo dei nerazzurri contro i bianconeri.

Le quote rispecchiano non solo la differenza di classifica e di momento di forma, ma anche l’andamento delle ultime stagioni: la Juventus ha dimostrato solidità soprattutto in trasferta e la tendenza a trovare la via del gol, mentre il Pisa fatica a segnare e a portare a casa risultati pieni davanti al proprio pubblico.

Tendenze e curiosità numeriche del match

Il Pisa ha realizzato un solo gol casalingo in questo campionato, record negativo nei principali campionati europei.

La Juventus ha ottenuto tre vittorie esterne nelle prime otto gare di Serie A, e non scende sotto le quattro vittorie esterne nelle prime nove dalla stagione 2007/08.

Il Pisa non ha mai vinto l’ultima gara di Serie A dell’anno solare (sette pareggi e cinque sconfitte).

Stefano Moreo è il giocatore più coinvolto nei gol del Pisa (tre reti e un assist), ma non segna in casa dalla scorsa stagione.

Loïs Openda, recente marcatore contro la Roma, punta a segnare per la seconda partita di fila, cosa che non accade da oltre un anno.

Il confronto tra Pisa e Juventus si presenta denso di spunti statistici e curiosità: i bianconeri vogliono confermare il loro momento positivo e rientrare stabilmente nella corsa Champions, mentre i nerazzurri proveranno a invertire una tendenza storicamente sfavorevole, affidandosi al sostegno del proprio pubblico e alla voglia di riscatto.