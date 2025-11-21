Statistiche e quote Serie A basket in carrozzina: giornata chiave

Sabato 22 novembre si disputa la quinta giornata della stagione regolare del massimo campionato di basket in carrozzina, appuntamento che si preannuncia decisivo per la corsa alle prime quattro posizioni. Contestualmente, prende il via anche la Serie B, ampliando così il panorama delle competizioni nazionali dedicate a questa disciplina. Il weekend si preannuncia dunque ricco di spunti, sia sul fronte dei risultati che delle statistiche più rilevanti per i principali protagonisti in campo.

Corsa ai primi quattro posti: un turno cruciale per la classifica

La quinta giornata della Serie A di basket in carrozzina rappresenta uno snodo fondamentale per le ambizioni delle squadre che puntano alla qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, prevista per la fine di febbraio 2026. Le prime quattro classificate al termine del girone d’andata avranno infatti accesso a questo prestigioso evento. La leadership è attualmente nelle mani della Dinamo Lab Banco di Sardegna, capolista a punteggio pieno con 4 vittorie su 4, reduce da un convincente successo nel derby sardo contro Asinara. Il prossimo impegno vedrà i sassaresi impegnati sul campo del Crich Pdm Treviso (ore 15.30), formazione ancora a secco di vittorie e in evidente difficoltà, occupando la seconda metà della graduatoria.

Situazione meno agevole per l’altra capolista, la Unipol Briantea84 Cantù, fresca vincitrice del derby lombardo contro Bergamo dopo una spettacolare rimonta. I campioni d’Italia saranno ospiti del S. Stefano Kos Group (ore 15.30), squadra che ha raccolto finora 2 successi e 2 sconfitte, mostrando un rendimento altalenante. Per i marchigiani, questo big match – trasmesso anche sul canale Youtube Italbasket – sarà l’occasione giusta per rientrare nella lotta al vertice.

Forma e rendimento: focus sulle squadre protagoniste

Dinamo Lab Banco di Sardegna : 4 vittorie su 4, miglior difesa del torneo, entusiasmo ai massimi livelli dopo il derby.

: 4 vittorie su 4, miglior difesa del torneo, entusiasmo ai massimi livelli dopo il derby. Unipol Briantea84 Cantù : protagonista di una rocambolesca rimonta nell’ultimo turno, resta saldo tra le favorite nonostante qualche difficoltà iniziale nei match più impegnativi.

: protagonista di una rocambolesca rimonta nell’ultimo turno, resta saldo tra le favorite nonostante qualche difficoltà iniziale nei match più impegnativi. Deco Amicacci Abruzzo : terza forza solitaria, cerca continuità dopo aver distanziato le inseguitrici e affronta una trasferta insidiosa sul campo della Menarini Volpi Rosse Firenze .

: terza forza solitaria, cerca continuità dopo aver distanziato le inseguitrici e affronta una trasferta insidiosa sul campo della . Menarini Volpi Rosse Firenze : in gruppo a quota 4 punti, reduce da una sconfitta che ha rallentato la rincorsa, ma ancora in piena corsa per la zona Coppa Italia.

: in gruppo a quota 4 punti, reduce da una sconfitta che ha rallentato la rincorsa, ma ancora in piena corsa per la zona Coppa Italia. Reggio Calabria Bic e Asinara Waves E-Ambiente : entrambe a 2 vittorie e 2 sconfitte, il loro scontro diretto può risultare decisivo per il futuro accesso alla coppa nazionale.

e : entrambe a 2 vittorie e 2 sconfitte, il loro scontro diretto può risultare decisivo per il futuro accesso alla coppa nazionale. Vicenza WB Banca delle Terre Venete: neopromossa, arriva dal primo storico successo in Serie A e affronta la trasferta contro SBS Montello (ore 16.30), ancora a secco ma rinfrancata dall’ultima prestazione.

Quote principali e scenario dei bookmakers

Sebbene non siano disponibili in questo momento quote ufficiali dei principali bookmakers per la quinta giornata di Serie A di basket in carrozzina, è possibile delineare alcune linee di tendenza dalle statistiche raccolte:

Dinamo Lab Banco di Sardegna parte nettamente favorita contro Crich Pdm Treviso , considerando lo stato di forma e i risultati precedenti.

parte nettamente favorita contro , considerando lo stato di forma e i risultati precedenti. Più equilibrio tra Unipol Briantea84 Cantù e S. Stefano Kos Group , con i campioni d’Italia leggermente avanti nei pronostici grazie all’esperienza e alla qualità della rosa.

e , con i campioni d’Italia leggermente avanti nei pronostici grazie all’esperienza e alla qualità della rosa. Il duello tra Deco Amicacci Abruzzo e Menarini Volpi Rosse Firenze si preannuncia incerto, con la squadra abruzzese favorita ma con i toscani determinati a sfruttare il fattore campo.

In fondo alla classifica, la sfida tra Vicenza WB e SBS Montello potrebbe riservare sorprese, soprattutto per la voglia di riscatto dei padroni di casa.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche del campionato

Le statistiche delle prime giornate offrono alcuni spunti interessanti:

Dinamo Lab Banco di Sardegna vanta il miglior attacco e la miglior difesa, confermandosi squadra da battere.

vanta il miglior attacco e la miglior difesa, confermandosi squadra da battere. Unipol Briantea84 Cantù ha mostrato grande carattere nei momenti di difficoltà, rimontando svantaggi consistenti.

ha mostrato grande carattere nei momenti di difficoltà, rimontando svantaggi consistenti. Il gruppo delle squadre a 2 vittorie e 2 sconfitte testimonia grande equilibrio nella fascia centrale.

Molte partite sono state decise negli ultimi minuti, segno di un livello agonistico molto alto.

La Serie B, al via nello stesso weekend, prevede tre gironi e una post-season che si concluderà a maggio, con promozioni in A in palio.

In conclusione, la quinta giornata di Serie A di basket in carrozzina si annuncia ricca di spunti statistici e agonistici, con la corsa ai primi quattro posti ancora apertissima e molte squadre impegnate a difendere o migliorare la propria posizione in classifica. L’attenzione degli appassionati sarà rivolta anche alle prime sfide della Serie B, che promette equilibrio e spettacolo fin dalle battute iniziali.