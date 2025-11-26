Statistiche e quote Roma-Napoli: numeri chiave all’Olimpico

Il prossimo incontro di Serie A tra Roma e Napoli si preannuncia come uno dei momenti chiave della stagione. La partita, in programma domenica 30 novembre alle 20:45 presso lo Stadio Olimpico, rappresenta un vero e proprio crocevia nella corsa scudetto. A sottolineare l’importanza della sfida, la designazione di un arbitro di grande esperienza per dirigere l’evento.

L’importanza della sfida Roma-Napoli all’Olimpico

L’incontro tra Roma e Napoli non è solo un classico del calcio italiano, ma acquisisce quest’anno ulteriore rilevanza per la classifica e per gli obiettivi delle due squadre. Il Napoli, forte del recente successo in chiave Champions contro il Qarabag, arriva all’appuntamento con il morale alto e la necessità di confermarsi ai vertici. La Roma, dal canto suo, cercherà davanti al proprio pubblico di ottenere un risultato positivo che potrebbe rilanciare le proprie ambizioni nella corsa al titolo. La scelta del signor Davide Massa della sezione di Imperia come direttore di gara, supportato dagli assistenti Meli e Alassio, dal quarto ufficiale Pairetto e dalla coppia Aureliano–Di Bello al VAR, testimonia la delicatezza e il livello della sfida.

Forma attuale e andamento recente delle due squadre

Analizzando il periodo recente, emergono alcune evidenze significative:

Napoli : Dopo la vittoria contro il Qarabag in Champions League, la formazione partenopea ha dimostrato una buona condizione tanto fisica quanto mentale. Il successo europeo rappresenta uno stimolo aggiuntivo per affrontare con fiducia la trasferta dell’Olimpico.

: Dopo la vittoria contro il in Champions League, la formazione partenopea ha dimostrato una buona condizione tanto fisica quanto mentale. Il successo europeo rappresenta uno stimolo aggiuntivo per affrontare con fiducia la trasferta dell’Olimpico. Roma: I giallorossi, impegnati a trovare continuità in campionato, puntano a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato di prestigio e invertire un trend recente non particolarmente favorevole sotto la direzione di Massa.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida consapevoli dell’importanza dell’appuntamento per il prosieguo della stagione.

Statistiche e precedenti tra Roma e Napoli con Massa arbitro

Un dato interessante riguarda proprio i precedenti con Davide Massa come arbitro:

Napoli ha vinto 17 partite di Serie A quando Massa è stato il direttore di gara, con 5 pareggi e 5 sconfitte.

ha vinto 17 partite di quando Massa è stato il direttore di gara, con 5 pareggi e 5 sconfitte. Per la Roma , invece, il bilancio recente sotto la direzione di Massa è meno positivo: negli ultimi due anni, i giallorossi non hanno mai vinto, collezionando 3 pareggi e 3 sconfitte.

, invece, il bilancio recente sotto la direzione di Massa è meno positivo: negli ultimi due anni, i giallorossi non hanno mai vinto, collezionando 3 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo precedente tra le due squadre con Massa risale al novembre 2024 al Maradona, dove il Napoli si impose grazie a una rete di Lukaku.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Napoli 17 5 5 Roma 0 (ultimi 2 anni) 3 3

Quote principali per l’incontro dell’Olimpico

Le principali piattaforme di scommesse hanno già pubblicato le quote relative alla sfida tra Roma e Napoli. Le quote rispecchiano l’equilibrio atteso in campo, con i mercati che vedono una leggera preferenza per il Napoli alla luce dei risultati più recenti e del rendimento con Massa come arbitro. Il pareggio resta una possibilità concreta, mentre una vittoria della Roma viene valutata con una quota leggermente più alta, probabilmente influenzata dai precedenti recenti.

È importante sottolineare come le quote possano subire variazioni in avvicinamento al match, in base alle notizie su infortuni, convocazioni e condizioni dei giocatori chiave.

Tendenze e curiosità numeriche sull’incontro

Alcune tendenze statistiche emergono osservando i dati degli ultimi confronti:

Il Napoli ha spesso trovato la via del gol negli scontri diretti con la Roma negli ultimi anni.

ha spesso trovato la via del gol negli scontri diretti con la negli ultimi anni. La Roma non ha raccolto vittorie sotto la direzione di Massa negli ultimi due anni, elemento che potrebbe pesare sul morale della squadra giallorossa.

non ha raccolto vittorie sotto la direzione di negli ultimi due anni, elemento che potrebbe pesare sul morale della squadra giallorossa. Entrambe le squadre sono solite esprimere un calcio offensivo, aumentando le probabilità di una partita con diverse reti.

In conclusione, la sfida tra Roma e Napoli promette di essere uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Serie A. Statistiche, precedenti e quote contribuiscono ad alimentare l’interesse attorno a un match che potrebbe avere un impatto significativo sulla corsa scudetto.