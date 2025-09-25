Home | Statistiche e quote Real Betis-Osasuna: numeri chiave e trend

Il prossimo incontro tra Real Betis e Osasuna, programmato per domenica 28 settembre alle 21:00 presso l’Estadio La Cartuja de Sevilla, rappresenta una sfida di rilievo per la settima giornata de La Liga. Il match si svolge in un momento chiave della stagione, con entrambe le squadre impegnate a migliorare la propria posizione in classifica e a confermare le rispettive ambizioni in campionato.

Real Betis e Osasuna: confronto e scenario della sfida

L’incontro tra Real Betis e Osasuna si preannuncia interessante non solo per la qualità delle rose in campo, ma anche per il contesto competitivo di questa fase del torneo. I padroni di casa, attualmente al nono posto, cercano punti fondamentali per risalire la classifica sfruttando il fattore campo e il calore dei propri sostenitori. Osasuna, invece, cercherà di sorprendere e strappare un risultato positivo in trasferta.

Data e orario: domenica 28 settembre, ore 21:00

domenica 28 settembre, ore 21:00 Competizione: La Liga, 7ª giornata

La Liga, 7ª giornata Stadio: Estadio La Cartuja de Sevilla

Entrambe le squadre puntano a migliorare la propria media punti, consapevoli che un successo avrebbe un peso specifico importante nell’economia della stagione, soprattutto per il Betis che gode dei favori del pronostico.

Statistiche a confronto: forma recente e rendimento stagionale

Analizzando le statistiche delle ultime partite, emergono alcuni dati chiave che aiutano a delineare lo stato di forma delle due formazioni:

Real Betis : 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite di campionato.

: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite di campionato. Osasuna: andamento più altalenante, con 2 vittorie e 3 sconfitte nello stesso arco temporale.

Nel dettaglio della classifica e delle performance:

Squadra Ultimi 5 risultati Posizione attuale Real Betis W, D, L, D, W 9º Osasuna L, W, L, W, L inseguimento

Il Real Betis mostra una maggiore continuità, mentre Osasuna alterna prestazioni convincenti a battute d’arresto.

Analisi dei protagonisti: Fornals e Lo Celso in primo piano

Il centrocampo del Real Betis si affida alle geometrie di Pablo Fornals e all’estro di Giovani Lo Celso:

Fornals : 6 presenze da titolare, 2 gol realizzati, 327 passaggi completati e una precisione elevata nei tiri.

: 6 presenze da titolare, 2 gol realizzati, 327 passaggi completati e una precisione elevata nei tiri. Lo Celso: 1 gol, 2 assist, 285 passaggi e ben 15 key pass, oltre a una percentuale significativa di duelli vinti (40 su 64).

Da segnalare anche l’apporto di Abdessamad Ezzalzouli e Camilo Hernández nel reparto offensivo, capaci di rendersi pericolosi nonostante minutaggi differenti. Questi numeri testimoniano l’importanza del centrocampo andaluso sia in fase di costruzione che di finalizzazione.

Quote principali dei bookmaker: il Betis parte favorito

I principali operatori di scommesse attribuiscono un ruolo di favorito al Real Betis:

William Hill : Vittoria Betis a 1.73, pareggio a 3.50, vittoria Osasuna a 4.50.

: Vittoria Betis a 1.73, pareggio a 3.50, vittoria Osasuna a 4.50. Bet365: Vittoria Betis a 1.75, pareggio a 3.80, vittoria Osasuna a 4.50.

Le quote riflettono il momento positivo e la solidità casalinga dei biancoverdi, che potranno contare anche sul supporto del pubblico. Il successo di Osasuna viene invece considerato meno probabile, come dimostrato dalle quote più elevate offerte dai bookmaker.

Tendenze e curiosità: numeri e dati salienti della stagione

Alcuni dati interessanti emergono dall’analisi delle statistiche stagionali:

Real Betis ha sempre segnato almeno un gol nelle partite casalinghe del campionato in corso.

ha sempre segnato almeno un gol nelle partite casalinghe del campionato in corso. Osasuna si distingue per un rendimento migliore fuori casa rispetto alle gare interne.

si distingue per un rendimento migliore fuori casa rispetto alle gare interne. Fornals e Lo Celso sono tra i migliori centrocampisti della Liga per passaggi chiave e precisione nei duelli.

Questi trend suggeriscono la possibilità di una partita vivace, con entrambe le squadre impegnate a sfruttare le proprie armi migliori.

In conclusione, Real Betis e Osasuna si preparano a una sfida ricca di spunti tecnici e statistiche significative. Le quote dei bookmaker e i numeri della stagione confermano il ruolo di favorito per i padroni di casa, ma il calcio, si sa, può sempre riservare sorprese.