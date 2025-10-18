Statistiche e quote Nizza-Lione: numeri e trend della sfida

Sabato 18 ottobre 2025, l’Allianz Riviera ospiterà una sfida di grande interesse per la Ligue 1: Nizza e Lione si affrontano in una gara dal peso specifico importante, sia per la classifica sia per l’umore delle due squadre. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45 e l’incontro promette emozioni e dati interessanti da analizzare, specialmente per chi segue con attenzione statistiche, tendenze e le quote proposte dai bookmakers. In questo articolo, analizziamo il quadro statistico e le principali quote aggiornate per comprendere meglio le dinamiche dell’evento.
Analisi del momento e motivazioni delle due squadre
Il Nizza arriva a questo appuntamento dopo una fase altalenante: tre partite senza vittorie in campionato, con due pareggi e una sconfitta, che hanno rallentato la corsa verso le zone nobili della classifica. Attualmente dodicesimi, i rossoneri cercano riscatto e maggiore continuità. Il tecnico Franck Haise si affida ancora al 3-4-3, recuperando giocatori importanti come Ndombelé ma dovendo ancora rinunciare a diversi elementi chiave, tra cui Bombito, Ndayishimiye e Abdelmonem.
Il Lione, invece, dopo due vittorie importanti ha trovato uno stop nell’ultimo turno, perdendo 2-1 contro il Tolosa. Nonostante la squalifica dell’allenatore Paulo Fonseca, la squadra appare in crescita, anche se deve ancora fare i conti con assenze pesanti come quelle di Mangala, Numah, Abner e Descamps. Il modulo scelto dal vice Jorge Maciel resta il 4-2-3-1, valorizzando il talento di giovani come Tessmann, vero cervello del centrocampo.
Statistiche comparative: forma attuale e precedenti
Entrambe le squadre condividono un percorso recente segnato da alti e bassi, ma con alcune differenze sostanziali:
- Nizza non vince da tre gare (1 sconfitta, 2 pareggi).
- Lione ha vinto due delle ultime tre partite, interrompendo la serie positiva con il Tolosa.
Dal punto di vista dei precedenti, gli ultimi incontri tra Nizza e Lione sono stati spesso equilibrati e ricchi di gol. Nelle ultime cinque sfide dirette, entrambe le squadre sono andate a segno almeno tre volte. In particolare, l’attacco del Lione ha segnato in tutte le ultime trasferte contro il Nizza.
Rendimento in casa e in trasferta: punti chiave da osservare
L’analisi del rendimento interno ed esterno offre ulteriori spunti:
- Nizza in casa ha raccolto il 65% dei suoi punti stagionali.
- Lione fuori casa mostra una media realizzativa di 1,5 reti a partita nelle ultime quattro trasferte.
Questi dati suggeriscono una tendenza a partite vivaci e potenzialmente ricche di gol, con il Nizza che punta molto sull’effetto Allianz Riviera e il Lione capace di colpire anche lontano dal proprio stadio.
Quote principali disponibili per Nizza-Lione
I principali bookmakers propongono quote equilibrate, segno di una sfida incerta. Ecco una tabella esemplificativa delle quotazioni medie:
|Esito
|Quota
|Vittoria Nizza
|2.45
|Pareggio
|3.20
|Vittoria Lione
|2.75
Particolare attenzione va data anche ai mercati relativi a “Over 2.5 gol” e “Entrambe le squadre a segno”, spesso scelti dagli appassionati per questo tipo di partita. Le quote per l’Over 2.5 si aggirano attorno a 1.85, mentre il segno “Goal” (entrambe a segno) è quotato mediamente a 1.65.
Tendenze statistiche e curiosità numeriche
Alcuni dati utili e curiosità statistiche possono orientare la comprensione del match:
- Il Nizza ha segnato almeno una rete in tutte le gare casalinghe di questa stagione.
- Il Lione ha subito gol in cinque delle ultime sei trasferte.
- Entrambe le squadre hanno una media di 4,2 cartellini gialli a partita negli scontri diretti più recenti.
Questi trend confermano la natura combattuta della sfida e la propensione di entrambe le squadre a gare aperte e movimentate.
In conclusione, Nizza-Lione si presenta come una partita dal grande equilibrio e dalle molteplici chiavi di lettura statistiche. Le quote riflettono l’incertezza dell’esito, mentre i numeri suggeriscono una gara potenzialmente spettacolare. Sarà interessante verificare se le tendenze recenti verranno confermate anche in questa occasione.