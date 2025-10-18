Home | Statistiche e quote Nizza-Lione: numeri e trend della sfida

Sabato 18 ottobre 2025, l’Allianz Riviera ospiterà una sfida di grande interesse per la Ligue 1: Nizza e Lione si affrontano in una gara dal peso specifico importante, sia per la classifica sia per l’umore delle due squadre. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45 e l’incontro promette emozioni e dati interessanti da analizzare, specialmente per chi segue con attenzione statistiche, tendenze e le quote proposte dai bookmakers. In questo articolo, analizziamo il quadro statistico e le principali quote aggiornate per comprendere meglio le dinamiche dell’evento.

Analisi del momento e motivazioni delle due squadre

Il Nizza arriva a questo appuntamento dopo una fase altalenante: tre partite senza vittorie in campionato, con due pareggi e una sconfitta, che hanno rallentato la corsa verso le zone nobili della classifica. Attualmente dodicesimi, i rossoneri cercano riscatto e maggiore continuità. Il tecnico Franck Haise si affida ancora al 3-4-3, recuperando giocatori importanti come Ndombelé ma dovendo ancora rinunciare a diversi elementi chiave, tra cui Bombito, Ndayishimiye e Abdelmonem.

Il Lione, invece, dopo due vittorie importanti ha trovato uno stop nell’ultimo turno, perdendo 2-1 contro il Tolosa. Nonostante la squalifica dell’allenatore Paulo Fonseca, la squadra appare in crescita, anche se deve ancora fare i conti con assenze pesanti come quelle di Mangala, Numah, Abner e Descamps. Il modulo scelto dal vice Jorge Maciel resta il 4-2-3-1, valorizzando il talento di giovani come Tessmann, vero cervello del centrocampo.

Statistiche comparative: forma attuale e precedenti

Entrambe le squadre condividono un percorso recente segnato da alti e bassi, ma con alcune differenze sostanziali:

Nizza non vince da tre gare (1 sconfitta, 2 pareggi).

non vince da tre gare (1 sconfitta, 2 pareggi). Lione ha vinto due delle ultime tre partite, interrompendo la serie positiva con il Tolosa.

Dal punto di vista dei precedenti, gli ultimi incontri tra Nizza e Lione sono stati spesso equilibrati e ricchi di gol. Nelle ultime cinque sfide dirette, entrambe le squadre sono andate a segno almeno tre volte. In particolare, l’attacco del Lione ha segnato in tutte le ultime trasferte contro il Nizza.

Rendimento in casa e in trasferta: punti chiave da osservare

L’analisi del rendimento interno ed esterno offre ulteriori spunti:

Nizza in casa ha raccolto il 65% dei suoi punti stagionali.

in casa ha raccolto il 65% dei suoi punti stagionali. Lione fuori casa mostra una media realizzativa di 1,5 reti a partita nelle ultime quattro trasferte.

Questi dati suggeriscono una tendenza a partite vivaci e potenzialmente ricche di gol, con il Nizza che punta molto sull’effetto Allianz Riviera e il Lione capace di colpire anche lontano dal proprio stadio.

Quote principali disponibili per Nizza-Lione

I principali bookmakers propongono quote equilibrate, segno di una sfida incerta. Ecco una tabella esemplificativa delle quotazioni medie:

Esito Quota Vittoria Nizza 2.45 Pareggio 3.20 Vittoria Lione 2.75

Particolare attenzione va data anche ai mercati relativi a “Over 2.5 gol” e “Entrambe le squadre a segno”, spesso scelti dagli appassionati per questo tipo di partita. Le quote per l’Over 2.5 si aggirano attorno a 1.85, mentre il segno “Goal” (entrambe a segno) è quotato mediamente a 1.65.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche

Alcuni dati utili e curiosità statistiche possono orientare la comprensione del match:

Il Nizza ha segnato almeno una rete in tutte le gare casalinghe di questa stagione.

ha segnato almeno una rete in tutte le gare casalinghe di questa stagione. Il Lione ha subito gol in cinque delle ultime sei trasferte.

ha subito gol in cinque delle ultime sei trasferte. Entrambe le squadre hanno una media di 4,2 cartellini gialli a partita negli scontri diretti più recenti.

Questi trend confermano la natura combattuta della sfida e la propensione di entrambe le squadre a gare aperte e movimentate.

In conclusione, Nizza-Lione si presenta come una partita dal grande equilibrio e dalle molteplici chiavi di lettura statistiche. Le quote riflettono l’incertezza dell’esito, mentre i numeri suggeriscono una gara potenzialmente spettacolare. Sarà interessante verificare se le tendenze recenti verranno confermate anche in questa occasione.